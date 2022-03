»Sidder der seriøst voksne mennesker og skider her, eller hvad er det, der foregår?«

Det spørgsmål stillede Peter Blachmann på en Facebook-gruppe for Trøjborg-beboere, efter han torsdag havde luftet sin hund i Riis Skov i Aarhus.

Og svaret på spørgsmålet er; ja, det gør der.

Peter Blachmann havde i længere tid undret sig over toiletpapir, der flød rundt omkring i Riis Skov – han troede simpelthen ikke, det kunne være rigtigt, at voksne mennesker tog toiletpapir med for at skide i skoven.

»Det er over min fatteevne. Når jeg tænker på min egen privatsfære – bare tanken om at skide i en skov lige ud til en sti. Så skal man godt nok være ligeglad. Når man tænker over det, så er der så mange ting i det, jeg synes, der er fuldstændig grotesk,« siger han.

Peter Blachmann oplever, at problemet med brugt toiletpapir er meget svingende. Men han vil helst ikke tænke på, hvorfor.

»Der går jo mange hunde i området. Jeg ved ikke, om de spiser det. Det vil jeg helst ikke tænke på,« siger han.

På sit Facebook-opslag bekræftede mange andre aarhusianere ham i, at der er problemer med lort i skoven.

»Skovskidere i Riis Skov har jo været til debat længe. Det er simpelthen så ulækkert!!!«, skriver en. »Bor der måske en utilpasset veteran i skoven – i nærheden???«, spørger en anden.

»Jeg kunne slet ikke forestille mig, der sad nogen og sked derinde, men det fik jeg så bekræftet. For at sige det rent ud, synes jeg, det er ufatteligt ulækkert. Jeg er sgu lidt chokeret, må jeg indrømme,« siger Peter Blachmann.

Og det er særligt delen med toiletpapir, der kommer bag på ham.

»En ting er en nødsituation, men det her virker som systematisk forberedelse og systematisk skidning i vores skov. Man løber jo ikke ud i skoven med toiletpapir? Altså forberedelsen i det, altså helt ærligt. Mon der er nogen, der går ud om natten og bare glæder sig til, deres lort bliver opdaget næste morgen?« siger Peter Blachmann.

Selvom Peter Blachmann tager det med et smil på læben, synes han også, at det er for dårligt.

»Jeg kan godt grine af det, men det er jo ikke i orden. Det er virkelig, virkelig ulækkert. Og hundene er vilde med papir og servietter, det er jo for klamt. Nu kan vi ikke have hundene til at løbe frit i det område, fordi de spiser andres brugte lortepapir.«

»Det lyder jo fuldstændigt latterligt grotesk. Jeg bliver selvfølgelig også sur. Når man alligevel sidder der og ikke kan vaske fingre, kan man så ikke i det mindste samle sit beskidte papir op?,« spørger han.

Ironisk nok er det ikke hundene, der opfordres til at stoppe med at skide i skoven. Vis mere Ironisk nok er det ikke hundene, der opfordres til at stoppe med at skide i skoven.

Det er dog ikke første gang, der er problemer med skovskidere i Aarhus Kommune.

Faktisk blev problemet så stort, at kommunen i august valgte at sætte skilte op, hvor de tydeligt markerede, at det er forbudt for mennesker at skide i skoven.

Men her syv måneder senere er der altså stadig ikke styr på lortet.

»Vi kan kun opfordre til, som vi tidligere har gjort, at man ikke gør det. Hvis man er trængende, eller man tror, man skal, når man er ude, så tag en plastikpose med eller brug de tre offentlige toiletter i nærheden,« sagde Andy Tones, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune, tilbage i oktober 2021, da lort i skoven også var et problem.