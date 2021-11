Vi er i en tid, hvor flere firmaer aflyser arrangementer og kommende julefrokoster. Men ikke på Klostermarksskolen i Aalborg, hvor man fredag gennemførte en skolefest med 1000 deltagende.

Og det er på trods af, at smitten blandt skolebørn for tiden er på sit højeste under coronapandemien, hvilket Statens Serum Institut meldte ud fredag.

Skoleleder på Klostermarksskolen, Lars Peter Nitschke, forklarer til B.T., at skolen gjorde sig store overvejelser om festen. Men i sidste ende var der to afgørende faktorer, der gjorde udfaldet:

»Vi synes, børnenes trivsel er vigtigt. Det har vi også fået rigtig mange kommentarer om fra forældre. Og den dag betyder bare rigtig meget for eleverne.«

»Det er en dag, hvor 8. klasserne skal spille teater foran hele skolen. Det er en dag, de glæder sig til helt fra de små klasser. Sidste år fik eleverne trukket dagen væk under sig, og det var rigtig ærgerligt.«

Og endvidere påpeger Lars Peter Nitschke, at der ikke er nogen regler eller restriktioner, der gør, at festen skulle aflyses.

»Jeg kender kollegaer, der aflyser arrangementer. Det har jeg stor respekt for. Men jeg synes ikke, man skal begynde at opfinde sine egne restriktioner.«

»Havde vi været tvunget til at aflyse, ligesom vi gjorde sidste år, så levede vi med det. Men når situationen er, som den er, så var det ikke en beslutning, vi ønskede at tage. Vi er i overensstemmelse med retningslinjerne.«

Kan du forstå, at skolen valgte at holde festen som planlagt?

Reglerne for sådan et arrangement lyder, at der skal fremvises coronapas ved over 200 deltagere. Festen blev holdt i Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor kravet om fremvisning af coronapas også gælder.

Lige på Klostermarksskolen er man også gået forholdsvis fri af corona. Modsat mange andre, der har måttet sende elever hjem.

Men siden efterårsferien har Klostermarksskolen kun haft fire smittede elever.

Lars Peter Nitschke erkender dog, at en fest med 1000 deltagende lige nu er et ømt emne for nogle:

»Vi ved godt, det er et dilemma, og at der er en risiko. Jeg har også fået enkelte ubehagelig mails om det, men langt de fleste er positive tilkendegivelser. De er glade for, at vi prioriterer børnenes trivsel.«

»Nogle har også spurgt, om vi ikke bare kunne rykke festen til foråret, men det kunne ikke lade sig gøre. Og festen får også fuld opbakning herfra, for vi skal ikke finde på vores egne retningslinjer. Vi læner os op ad, hvad myndighederne siger.«

Til festen blev der også serveret buffet til de fremmødte elever, søskende og forældre. Og det fortryder Lars Peter Nitschke heller ikke:

»Den var opdelt seks-syv steder, hvor de kunne tage mad fra. Vi var meget opmærksom på smitte, og derfor skilte vi det, så meget som muligt. Også hvor de spiste.«

Status mandag er da også, at festen forløb efter planen. Også hvad angår det sundhedsmæssige.

Lars Peter Nitschke har nemlig ikke hørt om nogen, der siden fredag er blevet smittet med corona.