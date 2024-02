En københavnsk borgmester kritiserer selskabet By & Havn for at ville smide millioner efter markedsføring.

Selskabet, som primært ejes af Københavns Kommune, søger et medie- og reklamebureau til blandt andet at informere byens borgere om »den værdi, By & Havn giver tilbage til byen«, siger kommunikations- og pressechef Kristian Wederkinck Olesen.

By & Havn driver flere københavnske bykvarterer og er særligt kendt for at skulle etablere den omdiskuterede Lynetteholmen.

Markedsføringsopgaven er nu sendt i udbud til 43 millioner kroner.

»Når jeg ser sådan et beløb, bliver jeg forarget, for jeg kan ikke forstå, hvordan man kan bruge fællesskabets penge på den slags,« siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Jens-Kristian Lütken.

Han kalder ideen om at kommunikere By & Havns værdi til københavnerne »skør«.

»Hvad er formålet med det?,« spørger han.

»By & Havns formål er at sælge byggegrunde. Det er meget få, der køber grunde i 100 millioner-klassen, og dem kan man sagtens nå ud til uden en stor brandingkampagne.«

Han bemærker, at pengene kunne være blevet brugt bedre på eksempelvis billigere parkeringspladser i københavnske områder, som By & Havn råder over.

Nu vil han tage sagen op i økonomiudvalget, siger han.

B.T. har spurgt By & Havns pressechef, hvordan man konkret vil give byens beboere værdi med kampagnen til 43 millioner kroner.

Han svarer i en mail:

»Jeg kan sagtens forstå Jens Kristian Lütkens kommentar, men ligeså vel som at Metroselskabet har et større marketingsbudget for at sælge billetter til deres kunder, er det By & Havns opgave at sikre, at vores ydelser, ansvar og ikke mindst grunde bliver markedsført, så både eventuelle købere kan se værdien af vores områder, nuværende beboere kan få oplysninger om deres bykvarterer og selvfølgelig også at fremtidige beboere kan få øjnene op for at flytte ind i et af vores områder.«

Københavns Kommune ejer 95 procent af By & Havn, mens staten ejer de sidste 5.

