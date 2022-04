Forvent ikke den vilde prisstigning på stort set alt bare holder op, så snart russerne stopper krigen i Ukraine.

Det er den triste melding fra professor i økonomi til jp.dk.

»Selv hvis krigen slutter i løbet af sommeren, vil der gå flere år, inden vi er tilbage til lav inflation, som vi har været vant til i 30 år. Og hvis vi i Vesten lukker for gas fra Rusland, så kan vi kan vi se inflation på 10 procent eller mere,« siger Bo Sandemann Rasmussen, der er professor i økonomi på Aarhus Universitet, til jp.dk.

Lad os gennemgå den spiral Ruslands invasion har startet.

Hvordan mærker du den seneste tids prisstigninger?

Helt konkret har krigen i Ukraine betydet en energikrise, da der er sket en opbremsning i gas og olie fra russerne.

Det betyder, at priserne er steget, og det har sat gang i en inflation, hvor alting bliver dyrere.

En liter benzin er steget til cirka 15 kroner, reolen i IKEA koster 1.000 kroner mere end for en måned siden, og selv rundstykkerne hos bageren nærmer sig 10 kroner pr. styk.

Lige nu er inflationen oppe på på 4,8 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Men den kan potentielt stige endnu mere.

Tilbage i 70erne og 80erne var inflationen oppe på ti procent, altså det dobbelte, og spørgsmålet er, om det kan ske igen.

Og Bo Sandemann Rasmussen vurderer altså, at inflationen kan nå så højt op, hvis Vesten lukker helt for gassen fra Rusland.

»Vi har ikke set spiraler af inflation siden 1980erne, og spørgsmålet er, hvad man politisk vil gøre i dag. En metode er at bremse den økonomiske aktivitet i samfundet, men er man villig til at skabe ledighed og gøre danskere arbejdsløse for at få styr på inflationen?,« spørger professoren i jp.dk og tilføjer:

»En anden metode er, at lønningerne ikke stiger eller måske endda skal falde, men vil danskerne acceptere det? Vi har at gøre med ret komplicerede dynamiske processer, som vi ikke har ret meget erfaring med at håndtere.«

Så kort sagt skal du ikke forvente, at din pengepung igen vil bugne, så snart Vladmir Putin trækker tropperne hjem fra Ukraine.