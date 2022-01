Ansatte i Søværnet, der gør sejlende tjeneste, skal lade sig vaccinere, ellers kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Det kunne B.T. fortælle fredag på baggrund af en aktindsigt i Forsvaret. En beslutning der vækker vrede på Christiansborg.

»Det er vaccinetvang, og det står der i epidemiloven, vi ikke har,« siger sundhedsordfører for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen.

Søværnet kræver, at sejlende personel skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, men skriver samtidig, at coronapasset kun kan opnås med baggrund i vaccination.

Sundhedsordfører for Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sundhedsordfører for Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Kan de ansatte ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, og det mener Lars Boje Mathiesen er at omgå reglerne.

»Der er ikke noget proportionalitet i at sætte krav om, at man kan blive fyret for ikke at være vaccineret, og det er på ingen måde rimeligt, at man skal tvinges til det, fordi man har valgt at arbejde for staten.«

Han vil tage problemstillingen videre til den ansvarlige minister på området.

Også sundhedsordfører for Enhedslisten, Peder Hvelplund, vil stille spørgsmål om, hvorvidt et coronapas kan udvikle sig til et vaccinepas til forsvarsministeren og sundhedsministeren.

Er det i orden, at Forsvaret truer med, at det kan have ansættelsesretslige konsekvenser, hvis ansatte i Søværnet ikke lader sig vaccinere mod corona?

»Hele forudsætningen for coronapasset har været, at man skulle kunne opnå det ved hjælp af test, og jeg synes, det er problematisk, at man bruger praktikaliteter omkring at få testet ansatte til at indføre et vaccinekrav,« siger Peder Hvelplund.

Han pointerer, at Forsvaret må finde en løsning, så deres ansatte kan blive testet, så længe der er krav om coronapas.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt melder sig i koret af kritikere og fremhæver, at det ikke er alle, som kan tåle at blive vaccineret.

»Når det er staten, synes jeg ikke, man skal tvinge folk til at blive vaccineret,« siger hun.

Liselott Blixt pointerer også, at man med den nye variant kun har en høj beskyttelse mod smitte to til tre måneder efter, man er blevet vaccineret.

»Så man er formentlig mere sikre på, at folk ikke er smittede, hvis de bliver testet regelmæssigt,« siger hun.

I SF er man generelt glad for, at Danmark har gjort op med tidligere tiders bestemmelse om tvangsvaccination, skriver sundhedsordfører for partiet, Kirsten Normann Andersen, i en sms.

Men hun skriver samtidig, at det er et anliggende mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, om man ønsker at stille krav om vacciner.

Samme holdning har forsvarsordfører for Konservative, Niels Flemming Hansen.

»Vacciner bør være frivillige, og vi har mig bekendt ikke vaccinekrav i nogle andre sektorer, men det er samtidig også op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere, hvordan man bedst sikrer sundheden blandt sit personale.«

B.T. har bedt sundhedsordførerne for Socialdemokratiet og Venstre om en kommentar til sagen, men de er ikke vendt tilbage.