'Kære pige ved busstoppestedet, som skulle tage et billede af mig, da jeg gik forbi!'

Sådan indleder 29-årige Simone Meyer Larsen sit opslag på Facebook, som i skrivende stund har mere end 19.000 likes, 15.000 delinger og 2.400 kommentarer.

For sagen er den, at hun får folk til at vende sig om en ekstra gang, så de kan tage billeder af eller endda følge efter hende, når hun går på gaden. Noget hun med tiden har vænnet sig til, selvom hun egentlig ikke bryder sig om det.

Det gør de formentlig, fordi Simone Meyer Larsen er født med dværgvækst – og selvom det kan vække opsigt, er hendes hverdag som så mange andres, hvor tiden bliver brugt på at arbejde, se venner og dyrke sport.

Men da det ikke er alle, der er af den opfattelse, skulle budskabet og frustrationerne deles på Facebook:

'Jeg har et medfødt handicap. Jeg har ikke selv valgt at være anderledes. Vi dømmer hinanden ud fra vores udseende. For mit vedkommende er jeg 125 cm høj, som sådan set kun er ti procent af, hvem jeg er', skriver hun blandt andet i opslaget.

»Jeg vil gerne hylde forskelligheder og omfavne, at vi er dem, vi er,« siger hun til B.T.

Men derudover håber Simone Meyer Larsen også på, at hun med sit opslag kan få flere til at tænke over, hvordan man behandler folk, der ikke nødvendigvis ligner en selv.

For selvom hun på en god dag konfronterer dem, der går over grænsen, så er det langt fra hver gang, hun har overskuddet til at tage kampen.

Og det er heller ikke altid, at hun kan stoppe op og tage en hel snak med de fremmede, der blot er nysgerrige på den 29-årige og hendes 125 centimeter.

»Hvis jeg har travlt eller er ude med familie og venner, så har jeg ikke altid lyst til at svare. Men jeg elsker at se forældre forklare, hvis deres børn spørger ind til, hvorfor jeg ser ud, som jeg gør.«

Og det er sådan Simone Meyer Larsen fortrækker det – at det blandt andet er forældrene, der tager affære.

»Der var på et tidspunkt et barn, der kom løbende, hvor faren forklarede, at der både findes store og små. Det gjorde mig menneskelig og ikke anderledes.«

»Det handler om at tage situationen med det samme. Dit barn ved jo ikke, hvordan han/hun skal reagere,« fortsætter hun.

Og nu har næsten 20.000 personer tilkendegivet, at de har set opslaget og forhåbentlig er blevet klogere på, hvilken effekt folks handlinger kan have.

Men at opslaget skulle nå vidt og bredt, havde Simone Meyer Larsen ikke regnet med. Og så har responsen på opslaget endda været overvejende positiv – en respons, der er kommet fra både familie, venner, kolleger og folk, som den 29-årige ikke kender.

»Det er overvældende, og jeg er glad for, at jeg valgte at dele budskabet. Jeg kan ikke ramme alle, men hvis bare jeg rammer nogen, så er det godt. Det viser bare, at jeg tog den rigtige beslutning om at dele opslaget.«