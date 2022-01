Når de sørgelige rester fra nytårsdøgnets fyrværkeri skal fjernes, er der god grund til at tænke sig om.

Det er nemlig ikke kun, når raketterne sendes til vejrs, at der kan opstå fyrværkeriulykker. For også under oprydningen kan der være risiko for alvorlige personskader og brande med fusere.

Det advarer Sikkerhedsstyrelsen mod i en pressemeddelelse.

Styrelsen opfordrer derfor til, at man fjerner fusere fra vejene, således børn ikke fristes til at forsøge at tænde fyrværkeriet i dagene efter nytårsaften. Og det er en voksenopgave, skriver de.

»Har fuseren stået ind til dagen efter, så tag en skovl og kom fyrværkeriet i en spand, du kan fragte det i. Er du det mindste i tvivl om, at der kan ligge gløder og ulme i fyrværkeriet, så pøs vand på,« lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen.

Det er dog ikke det eneste råd, som Sikkerhedsstyrelsen kommer med, hvad angår oprydning dagen derpå.

Når fyrværkeriet skal fjernes, skal man nemlig også være særligt opmærksom på, at der er forskel på, hvad man skal gøre ved det brugte og ubrugte fyrværkeri.

Fyrværkeri, som er fyret af, er almindeligt husholdningsaffald. Det kan du feje op på en skovl og komme i skraldespanden for restaffald.

Har du derimod fyrværkeri, som du ikke har fået fyret af, kan du vælge at opbevare det derhjemme og bruge det året efter.

Ønsker du ikke, at have krudtet liggende indenfor husets fire vægge, kan du aflevere det på en genbrugsstation, og i så fald er det farligt affald.

Du kan tjekke hos din kommune, hvilke genbrugsstationer, der tager imod farligt affald.