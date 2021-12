»Det var den allersidste julefrokost, som blev aflyst i dag.«

Sådan siger Lone Palm, der er kongres- og konferencechef i Odense Congress Center. Hun har haft en mere eller mindre søvnløs nat, efter Epidemiudvalget i går meldte de nye restriktioner ud.

Her opfordrede man virksomheder til at aflyse julefrokoster, foruden at beværtninger fik flere andre begrænsninger, de skulle passe ind under.

»Der var 130, der skulle have været til den julefrokost, og det, synes jeg, stadig er en stor julefrokost,« siger kongres- og konferencechefen.

Hun påpeger, at noget af det, der er mest frustrerende er, at der ikke er klare udmeldinger. At man kun anbefaler virksomheder at afmelde.

Løbende har der været flere og flere aflysninger af årets julefrokoster, og onsdagens udmelding var altså dødsstødet til Odenses store kongrescenters sidste booking af den type.

Påvirkningen fra coronahåndteringen rækker dog også ind i det nye år. Utrygheden er til at mærke blandt kunderne.

»Vi har aflysninger ind i januar. Folk tror jo ikke på det, når der er de her restriktioner. Vi er frustrerede og håber på klarere udmeldinger«

Lone Palm fortæller, at Odense Congress Center klarer den, fordi der er likviditeter i firmaet, foruden at de også har cateringforretningen Smag & Smil, hvor kunder, der aflyser deres julefrokost, køber en julemenu to-go i stedet.

Palms tanker går dog til de kollegaer, hun kender, som måske har deres egen virksomhed, og derfor kan være hårdt ramt. Og selvom man hos Odense Congress Center godt kan klare skærene, bliver det ikke uden betragtelige tab og en stor ekstra indsats.

»I dag er vi bare i gang med at danne os et overblik over situationen, og der er selvfølgelig lige lidt at se til,« siger kongres- og konferencechefen.

Natten igennem har hun kunnet følge med, mens der blev delt flere opslag på det sociale medie LinkedIn fra andre i branchen, der også er bekymrede over den nye situation og de seneste anbefalinger.