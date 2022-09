Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regeringens støtteparti SF efterlyser et lynindgreb mod svindel med brændsel og energi.

»Danmark står lige som resten af Europa midt i en voldsom energikrise, og det frister desværre nogle til begå svindel med brændsel og energi,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører i SF.

Hun henviser til, at priserne på træpiller er tredoblet siden foråret og det betyder desværre, at nogle nu udnytter energikrisen og de voldsomt stigende priser til at begå svindel.

De seneste dage er der på online-markedspladser som eksmepelvis Den Blå Avis og Facebook dukket annoncer op, hvor private sælger træpiller i pallevis.

Der er eksempler på, at annoncerne er det rene svindel, og folk ender med en kæmpe regning, uden at se skyggen af eksempelvis træpiller som disse på billedet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er eksempler på, at annoncerne er det rene svindel, og folk ender med en kæmpe regning, uden at se skyggen af eksempelvis træpiller som disse på billedet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men der er desværre eksempler på, at annoncerne er det rene svindel, og folk ender med en kæmpe regning uden at se skyggen af eksempelvis træpiller.

Andre steder får folk suget diesel op af tankene, og det må forventes at energirelateret tyveri og svindel kommer til at stige ind over vinteren.

»Det er helt uacceptabelt og utryg for dem, som prøver at gardere sig til vinteren og som er i en svær økonomisk situation,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt og fortsætter:

»Det skal bare stoppes.«

Karina Lorentzen Dehnhardt er retsordfører for SF. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Karina Lorentzen Dehnhardt er retsordfører for SF. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun sammeligner situationen med med den svindel, der skete, da coronapandemien hærgede.

»Ligesom vi så svindel med hjælpemidler under Covid-19-epidemien, er det min bekymring, at vi nu kommer til at se en masse svindel med brændsel i forbindelse med energikrisen,« siger hun og tilføjer:

»Derfor ønsker vi i SF, at det skal udgøre en skærpende omstændighed, hvis man udnytter energikrisen til at svindle med fx træpiller, brænde og andre brændsler, ligesom det i tillæg skal give massive bøder, som gør indhug i eventuelle fortjenester og samfundstjeneste.«

Karina Lorentzen Dehnhardt vil kontakte justitsminister Mattias Tesfaye for at få sat skub i sagen.