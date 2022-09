Lyt til artiklen

Danmark går en vinter i møde, hvor træpiller og fyringsbrænde er i meget høj kurs.

Brændeforhandlere har tidligere meldt om kaotiske tilstande på markedet, hvor flere forhandlere har haft udsolgt. Og kombinationen af stor efterspørgsel og stigende priser kan få folk til at tage, hvad der ikke er deres.

Derfor kommer Midt- og Vestsjællands Politi med et opråb. Det skriver TV 2 Lorry.

Man opfordrer til, at man sikrer sig mod tyve, da de populære varer som træpiller, brændestakke, gasflasker og brændstoftanke er i høj kurs.

»Derfor giver det mening at henstille til, at de (borgere og erhvervsdrivende, red.) tager en ekstra runde og vurderer, om sikkerheden på de her varer svarer til den værdi, som de har fået på det seneste. Så man må gerne overveje, om der er noget, man kan gøre for at sikre sine træpiller,« siger Michael Flemming Rasmussen, politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Desperationen og frygten for ikke at have råd til de kolde måneder, mærker Rasmus Holm, ejer af Rasmus Holms Brændesalg og Træfældning i Balle på Djursland, i disse dage. Ikke i form af tyveri, men generel stor efterspørgsel.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Folk er totalt elektriske for at få fat i noget træ. De er simpelthen bange for, at de ikke kan få noget varme til vinter,« siger Rasmus Holm til TV 2 Østjylland.