SF vil gerne have, at Aarhus kommune sidestiller CO2 og økonomi, når der skal købes ind.

Og det, ønsker de, skal ske allerede fra 2022, så kommunen starter mere klimavenlige indkøb allerede nu. Derfor har de stillet et forslag i byrådet om netop dette.

»Lige nu risikerer vi, at et byggeprojekt i beton er så meget billigere end et med mere klimavenlige materialer, at kommunen vælger betonløsningen efter et udbud,« siger Liv Gro Jensen, der er medlem af Aarhus Byråd for SF, og fortsætter:



»Med en intern CO2-afgift vil det bæredygtige nemmere kunne konkurrere med betonbyggeriet i forhold til pris, fordi de to byggerier vil koste det, som de i virkeligheden koster for planeten.«

Forslaget kommer efter, et stort flertal i Folketinget i december aftalte en national klimaafgift. På den måde vil man udligne priserne ud fra, hvor meget de klimabelaster – altså, gøre det økonomisk fordelagtigt at vælge bæredygtigt.

Er det en god idé med en intern CO2-afgift?

Aarhus kommune har allerede en indkøbs- og udbudspolitik, som skal sørge for, at prisen ikke er det eneste parameter, når kommunen køber ind.

»Men det er ikke nemt, hvordan man vælger klima højt nok. Vi vil med dette forslag lave en tilføjelse til en i forvejen ambitiøs politik,« siger Marie Bjerre, byrådsmedlem for SF.

SF ønsker med forslaget at gøre det nemmere og mere gennemskueligt at vægte klima lige så højt som pris, når kommunen køber ind.

SF foreslår, at afgiftssatsen sættes til 850 kroner pr. ton CO2, og det er sat ud fra klimarådets anbefalinger. Desuden anbefaler rådet at dette øges frem mod 2030.

Partiet vil dog have en bagatelgrænse på eksempelvis 50.000 kroner, så ordningen ikke bliver for administrativ tung. Og der skal desuden tages højde for forskellige former for indkøb.