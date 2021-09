For to uger siden var Odense Kommune nødsaget til at lukke Næsby Skole delvist ned.

Og ikke på grund af smitte med coronavirus, som man måske skulle tro, men simpelthen fordi skolen i en rapport vurderedes til ikke at være sikker for eleverne.

Odense Kommune bad i den forbindelse Rambøll om at foretage en såkaldt second opinion, som nu slår fast, at nedlukningen af Næsby Skole var helt korrekt – skolen er simpelthen i for dårlig stand.

»Rambøll har nu foretaget sin undersøgelse af rapporten, og de kommer med samme konklusion som den første rapport – skolen er for belastet,« siger Per Rygaard, der er kontorchef for Byggeri og Ejendom i Odense Kommune, til B.T. Odense.

Den oprindelige rapport, som B.T. Odense har fået aktindsigt i, er udarbejdet af Henry Jensen Rådgivende Ingeniører, og i den blev det konkluderet, at »momentbærerevnen« i bygningen var udnyttet 95 procent.

Således bøjer betonelementerne under vandret med op til 45 millimeter. Det er mere end dobbelt så meget som de almindelige krav på 20,5 millimeter, fremgår det af rapporten.

De »forventede langtidsnedbøjninger« forudses endda i rapporten til at vokse til 52 millimeter.

»De konstaterede nedbøjninger er væsentligt større, end hvad man normalt betragter som acceptabelt og må forventes fortsat (omend i begrænset omfang) at ville øges,« står der i rapporten.

Det rådgivende ingeniørfirma konkluderede, at skolen fortsat kan bruges til undervisning. Der er dog et stort men.

Elevernes vægt skal fordeles jævnt i lokalerne, og rytmisk leg er ikke en god idé.

Dermed er det altså af kommunen blevet vurderet, at det ikke er forsvarligt at gennemføre undervisning på skolen.

Og samme konklusion er Rambøll kommet med i deres second opinion, hvilket også betyder, at kommunen fastholder nedlukningen af skolen.

»I øjeblikket er arbejdet med at lægge en plan for skolen i gang. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad næste skridt er,« afslutter Per Rygaard.

Mens skolen er delvist nedlukket modtager elever fra 5. klasse og op efter hjemmeundervisning.