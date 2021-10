Kl. 11.15 præsenterer regeringen på et pressemøde en ny aftale på folkeskoleområdet.

B.T. har erfaret, at de meget udskældte nationale test i folkeskolen bliver afskaffet og erstattet af en ny form for test.

Derudover er det slut med at elever kan få blive erklærede 'ikke-uddannelsesparat'. Fremover vil alle elever blive erklæret egnet til en eller anden form for uddannelse efter folkeskolen.

I dag er det sådan, at cirka tre ud af ti danske skoleelever bliver erklæret ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.



Det betyder, at eleverne får at vide, at de ikke har de faglige, sociale eller personlige forudsætninger, der skal til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.