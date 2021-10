Om lidt er det slut med at give unge mennesker det store dumpestempel efter folkeskolen.

Når regeringen klokken 11:15 præsenterer en ny, bred aftale på folkeskoleområdet, bliver stemplet som ikke-uddannelsesparat afskaffet. Fremover vil alle skole blive erklæret egnet til en eller anden form for uddannelse efter folkeskolen.

Det erfarer B.T. fra flere kilder med kendskab til aftalen.

I dag er det sådan, at cirka tre ud af ti danske skoleelever bliver erklæret ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Det betyder, at eleverne får at vide, at de ikke har de faglige, sociale eller personlige forudsætninger, der skal til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Med andre ord er det et stempel, som bremser de unge i uddannelse efter folkeskolen.

Efter det nye system, som regeringen præsenterer i dag, bliver alle elever dog ikke erklæret parate til gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

Men man indfører i stedet en model, hvor der lægges en plan for alle de unge – med udgangspunkt i, hvad de unge kan, i stedet for hvad de ikke kan.

En afskaffelse af uddannelsesparatsvurderingen er noget, som står i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne. Og især SF har presset hårdt på for handling.

»Vi ved både fra forskningen, og når vi taler med skoleledere og lærere, at den her uddannelsesparathedsvurdering er noget af det, der presser vores unge i folkeskolen allermest,« sagde SFs gruppeformand Jacob Mark til folkeskolen.dk i august.

Ifølge B.T.s oplysninger vil undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil også melde ud, at de udskældte nationale test bliver afskaffet i folkeskolen. I hvert fald som vi kender dem i dag.

I stedet skal lærerne selv være med til at udforme nogle nye tests i matematik og dansk, erfarer B.T.