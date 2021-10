Jomfru Ane Gade, fodboldklubben AaB og Limfjordstunnelen.

Ja, du har sikkert allerede gættet det.

Det er Aalborg, vi taler om.

Godt nok er det den 4. største by i Danmark. Men på et punkt ligger den nordjyske by nummer et.

Aalborg er nemlig Danmarks farligste storby at cykle i, skriver nordjyske.dk.

»Cyklister i Aalborg har mellem 190 og 281 procent større risiko for uheld her i Aalborg, end de har i København, Aarhus og Odense,« siger formand for den lokale afdeling af cyklistforbundet, Mike White, til nordjyske.dk.

Han henviser helt konkret til tal, der stammer fra Danmarks Statistik og Vejdirektoratet.

Tallene viser endda, at københavnerne igennemsnit cykler dobbelt så langt om dagen end aalborgenserne.

Mens københavnerne cykler cirka 3,3 km dagligt i gennemsnit, ligger aalborgenserne på 1,4 km.

Og sammenligner man med Odense og Århus, ser det også skidt ud for nordjyderne.

Borgerne i Aarhus og Odense cykler henholdsvis 2,1 og 2,2 km dagligt i gennemsnit.

Mike White opfordrer da lokale partier i Aalborg Kommune til at skærpe indsatsen for sikre og trygge cykelforhold i kommunen.