Lastbilen, der tirsdag blev tabt fra Hvalpsundfærgen i Limfjorden, er tilbage på dens rette underlag.

Efter en storstilet indsats på mere end 16 timer, lykkedes det at hive lastbilen op af vandet – og tilbage på land ved hjælp af en kran.

Det viser billeder taget fra stedet.

Ifølge TV 2 Nord var lastbilen tilbage på land først på natten. Først fik man en container op – så fulgte lastbilen.

Lastbilen bliver hevet op. Foto: Henning Bagger

Uheldet med lastbilen indtraf omkring klokken 06.30 tirsdag morgen, da lastbilen blev tabt fra Hvalpsundfærgen – cirka 150 meter fra kysten i retningen mod Hvalpsund.

Ifølge meldingerne fra stedet – og ord fra overfartslederen Flemming Thomasen – havde chaufføren ikke trukket i håndbremsen.

Da færgen lagde an til kajen og dermed tabte fart, satte det bevægelse i lastbilen. Den bragede ind i en klap på færgen og endte i vandet. Siden blev en større aktion iværksat i bestræbelserne på at få lastbilen op.

»Status er, at vi har lagt flydespærring ud i vandet, så vi holder olien inden for havnearealet – og ikke spreder sig,« lød meldingen fra indsatsleder Palle Olesen først på formiddagen. Han tilføjede:

Containeren kom op kort før midnat. Foto: Henning Bagger

»Der er ikke forurening i fjorden, men det er klart, når der er tale om olie, så skal vi have lastbilen op i dag. Og det forventer jeg sådan set også.«

Først et par timer senere ankom en kran til stedet, hvorpå det reelle arbejde med at få lastbilen op kunne begynde.

Kort før midnat fik man en container, som lastbilen havde haft på sig, op. Efterfølgende fik lastbilen samme tur.

Allerede på forhånd havde Palle Olesen meldt ud, at arbejdet ville tage tid.

»Det kan jeg simpelthen ikke sige dig. Vi kommer i hvert til at bruge resten af dagen på det, for det er et meget komplekst arbejde.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Beredskab, men det har i skrivende stund ikke været muligt.