»Det er absolut relevant at undersøge, hvorvidt han kunne have begået en anden forbrydelse.«

Sådan lyder reaktionen fra tidligere drabschef Kurt Kragh, da han bliver bekendt med, at politiet aldrig foretog en kriminalteknisk undersøgelse af Peter Madsens hvide varevogn.

Varevognen har i de seneste uger spillet en central rolle i Discovery+-dokumentaren 'Nogen ved noget om Emilie Meng', hvor de to B.T.-journalister Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard på baggrund af et tip undersøger Peter Madsen som mulig gerningsmand til drabet på den 17-årige pige fra Korsør.

I den forbindelse kommer de på sporet af den hvide varevogn, som den livstidsdømte morder Peter Madsen ejede i 2016, hvor Emilie Meng blev slået ihjel. Sammen med den tidligere svenske kriminaltekniker Sonny Björk får de i onsdagens afsnit foretaget en kriminalteknisk undersøgelse af varevognen, der kaster et mildest talt overraskende resultat af sig.

»Det kan godt være, at man kan udelukke, at han er gerningsmand til drabet på Emilie Meng, men det kunne være noget derude, man kunne finde frem til,« siger Kurt Krag videre om den manglende kriminaltekniske undersøgelse fra politiets side.

Som det tidligere har været fremme, finder Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard med hjælp fra den svenske kriminaltekniker nemlig mulige spor af blod i den hvide varevogn. Det sker godt fem år efter, at politiet selv havde bilen i sin varetægt.

En aktindsigt hos Københavns Politi, som de to journaliser modtager i programmet, viser imidlertid, at politiet udelukkende foretog en ransagning af bilen ved blot af åbne til lastrummet, konstatere at der ikke var noget, og så lukke igen – og således aldrig en kriminalteknisk undersøgelse.

»Det er dybt bekymrende, hvis man har haft bilen og forpasset muligheden for at lave en grundig undersøgelse. Det lyder helt vanvittigt,« siger forsvarsadvokat Peter Secher, som også medvirker i onsdagens afsnit af dokumentaren.

Det understreges i dokumentaren, at der kun er tale om mulige spor af blod, ligesom det også understreges, at det mulige blodspor ikke nødvendigvis kommer fra Emilie Meng.

I programmet bliver Kim Kliver, politiinspektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, konfronteret med de to journalisters fund, og det er han tilsyneladende noget overrasket over. Oplysningen bliver i hvert fald modtaget med larmende tavshed, inden han beder dem om at køre til den nærmeste danske politistation.

Da den kriminaltekniske undersøgelse er foretaget i Stockholm, er det således politistation i Kastrup Lufthavn. Her bliver Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard mødt af et fejeblad og to betjente, som straks kalder dem til afhøring.

Siden har Kim Kliver og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke ønsket at kommentere fundet af mulige blodspor i varevognen.

'Nogen ved noget om Emilie Meng' kan ses på Kanal 5 onsdag aften.