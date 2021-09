Peter Madsen har under sin afsoning fortalt, at han har flere drab på samvittigheden end det bestialske parteringsdrab på den svenske journalist Kim Wall i 2017.

Det hævder en tidligere fængselsindsat, der i 2018 afsonede med Peter Madsen i Herstedvester Fængsel.

I dokumentarserien 'Nogen ved noget om Emilie Meng', der onsdag morgen har premiere på Kanal 5 og Discovery+, fortæller den tidligere medfange, at den livstidsdømte ubådsmorder har erkendt yderligere to drab over for ham.

Det ene drab skulle angiveligt være begået i Sverige, mens det andet – ifølge medfangen – blev begået mod en ung kvinde i Korsør i 2016. Derfor slutter kilden, at der må være tale om drabet på Emilie Meng.

Opfinderen Peter Madsen var kendt i offentligheden som raket og ubådsbygger der havde en drøm om at blive den første amatør i rummet. Her er han fotogaferet under et foredrag den 9. maj 2017.

For at undersøge medfangens påstand sætter de to B.T.-journalister Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard, hvis undersøgelse af Emilie Meng-sagen man følger i dokumentaren, sig som det første for at undersøge kildens troværdighed.

Ved at søge aktindsigt i medfangens egen dom finder de ud af, at han i et forsøg på bevise sin uskyld har forfalsket en række dokumenter.

»Det er ikke ligefrem noget, der styrker hans troværdighed,« siger Jesper Vestergaard Larsen i dokumentaren.

I en bog, som de to journalister tidligere har skrevet om Emilie Meng-sagen, kommer det frem, at netop Peter Madsen mindst tre gange er blevet kigget på som mistænkt i det uopklarede drab på 17-årige Emilie Meng.

Efterlysningsplakat med den savnede Emilie Meng. Emilie Meng blev sidst set i live på Korsør Station den 10. juli 2016. Fem en halv måned senere blev hun fundet dræbt i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup.

I dokumentaren fortæller medfangen, at han havde mange lange snakke med Peter Madsen, imens de begge sad i Herstedvester Fængsel.

»Vi havde gårdture sammen, i og med at han ikke måtte have gårdture sammen med andre af hensyn til sin egen sikkerhed. Efterhånden som vi snakkede sammen, blev vi mere tætte. Han kan godt lide at fortælle ting,« fortæller den tidligere medfange, der medvirker anonymt.

B.T. er bekendt med den medindsattes identitet og har set dokumentation for, at han har afsonet på afdeling I og H i Herstedvester Fængsel samtidig med Peter Madsen.

Ifølge medfangen har Peter Madsen fortalt, at han, aftenen før Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016, var kørt til Korsør, fordi han var frustreret og sur over en række projekter, der ikke gik, som de skulle. Ramt af træthed lagde han sig – ifølge medfangen – til at sove i sin hvide varevogn.

Herstedvester fængsel i Albertslund. Peter Madsen er onsdag blevet varetægtsfængslet.

På et tidspunkt hørte han en ung kvinde, der kom gående på en nærliggende sti. Ifølge kilden har Peter Madsen fortalt, at han angreb den unge kvinde bagfra, slog hende ihjel og kørte hende væk i sin hvide varebil.

Ubådsmorderens bekendelser faldt ifølge den medindsatte både under gårdture og inde på Peter Madsens celle, hvor Madsen læste op fra noget, han havde skrevet.

Den tidligere medindsatte fortæller, at Peter Madsen afsluttede oplæsningen ved at række hænderne frem mod hans hals, hvormed han insinuerede, hvad der ville ske, hvis han afslørede, hvad Peter Madsen havde fortalt.

»Han var nærmest ved at true mig ved at sige, at hvis der var nogen, der fik det at vide, så vidste han, hvem jeg var,« fortæller medfangen i dokumentaren.

Peter Madsen fotografert i en af sine tre hjemmebyggede ubåde.

17-årige Emilie Meng blev sidst set i live på Korsør Station 10. juli 2016. Fem en halv måned senere blev hun fundet dræbt i en sø nær Borup, 65 kilometer derfra.

Den nat, hun forsvandt, så flere vidner en hvid varebil køre stærkt gennem Korsør. I dokumentaren finder de to journalister ud af, at Peter Madsen ejede en hvid varebil af mærket Opel Vivaro i perioden omkring Emilie Mengs forsvinden.

Den varevogn forsøger de to journalister at finde i de kommende afsnit.

Peter Madsen er blevet forelagt påstandene fra den tidligere medindsatte, men har ikke svaret på produktionsselskabets henvendelse.

'Nogen ved noget om Emilie Meng' har premiere fra morgenstunden på Discovery+ og onsdag aften på Kanal 5.