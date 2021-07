Forældre, der for ti år siden købte en lejlighed i København til deres voksne børn, har tjent millioner.

Men festen slutter nu, vurderer cheføkonom.

Forældrekøb af lejligheder i de to største byer har været en særdeles lukrativ investering, viser en analyse foretaget af Spar Nord og revisionsfirmaet BDO.

I analysen opstilles et eksempel, hvor et forældrepar i 2011 har købt en lejlighed på 80 kvadratmeter i København til deres barn. Huslejen alene vil ifølge analysen have givet en årlig indtægt på 136.000 kroner, og dertil kommer lejlighedens værdistigning.

»Forudsat at købet er finansieret med et fastforrentet lån på to procent, vil forældrekøbet have skabt en samlet indtjening på næsten 2,9 millioner kroner før skat,« udtaler Nicolai T. Visti, der er partner og statsautoriseret revisor i BDO, i en pressemeddelelse.

Boligpriserne i de store byer har de senere år været på himmelflugt. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København er steget fra 24.736 kroner til 51.252 kroner siden juni 2011, hvilket svarer til en stigning på 107 procent.

Og det er noget, der kommer forældrekøbere til gode.

»Alene værdistigninger på boliger i Aarhus har givet en gennemsnitlig indtjening på mere end en million, mens det tilsvarende i København vil lyde på to millioner,« forklarer Nicolai T. Visti.

En række af regeringens støttepartier – navnlig Enhedslisten – er kritiske overfor fordelene ved forældrekøb.

»Det er helt forrykt, at man kan tjene så mange penge skattefrit på at købe en lejlighed til sine børn. Det er forståeligt, at nogle forældre forsøger at hjælpe deres børn, men det havde ikke været nødvendigt, hvis man havde prioriteret at bygge ungdomsboliger i København,« siger Søren Egge Rasmusen, der er Enhedslistens boligordfører.

I finansloven for 2020 blev der indgået en aftale mellem regeringen og støttepartierne, der betyder, at det ikke længere er muligt at benytte den såkaldte virksomhedsordning ved forældrekøb. Det betyder, at skatteværdien af rentefradraget bliver mindre og skatten højere, fordi renterne ikke længere trækkes fra i cirka 55 procent skat, men kun cirka 27 procent skat.

Ifølge Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord, er der udover det politiske pres flere andre faktorer, som gør, at man i fremtiden ikke bør forvente lige så store gevinster ved forældrekøb.

»Det er usandsynligt, at man kan tjene lige så mange penge på forældrekøb i dag. Boligpriserne er nået op i et niveau, hvor de færreste kan være med, og at stikke næsen op efter lige så store stigninger, som man har haft, det kan man ikke,« siger Jens Nyholm.

Et faldende antal studerende i København og en potentielt stigende rente gør ifølge Jens Nyholm, at de fede tider for forældrekøb er ved at være forbi.

»Vi har haft en lang periode, hvor renten er faldet gennem mange år, og det har været med til at presse boligpriser op. Det bliver ikke ved. Den medvind, der har været på cykelstien, i form af faldende renter, den får vi næppe fremover,« siger han.