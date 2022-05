Lyt til artiklen

SAS har tabt 1,1 milliarder kroner i løbet af foråret 2022.

Det viser seneste regnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Det store tab er kommet i perioden februar-april, der udgør flyselskabets andet kvartal.

Her har der endda har været det største antal passager siden coronapandemiens begyndelse for mere end to år siden, lyder det videre fra SAS.

Det var 28 procent flere rejsende end i foregående kvartal. Det har nemlig været med til at give en omsætning på fem milliarder kroner.

Til gengæld har SAS skullet betale mere for brændstoffet til sine fly. Dertil har en stærk dollar givet valutamodvind og kostet selskabet penge.

De to forhold har medvirket til, at selv om SAS har fløjet med flere og fået flere indtægter i kassen, så er der stadig blevet tabt penge.

Så udfordringerne er stadig store, selv om det nye regnskab er omkring 700 millioner kroner bedre end det foregående for november, december og januar.

'På trods at den positive udvikling, fortsætter SAS med et stå over for betydelige strukturelle udfordringer på omkostningssiden samt en stigende konkurrence fra selskaber med kaverer strukturelle omkostninger ens SAS,' som det lyder i regnskabet, der er underskrevet af topchefen Anko van der Werff.

Imens fortsætter implementeringen af den genrejsningsplan, SAS Forward, der i februar blev præsenteret – og som igen skal få økonomien på ret kurs efter en lang periode med voldsom økonomisk turbulens oven på netop årene med covid-19.

Som det tidligere har været fremme, betyder det blandt andet, at det skandinaviske flyselskab har valgt at aflyse 4.000 af sommerens 75.000 afgange.