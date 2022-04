»Jeg er virkelig frustreret, og jeg er også rigtig ked af hele situationen.«

Sådan lyder det i dag fra Samra Guric.

Hun havde tidligere og uden problemer fået sprøjtet filler i sine læber på en klinik i Haderslev.

Derfor var hun heller ikke det mindste nervøs, da hun i december 2020 besluttede sig for at finde en ny klinik i Odense, der kunne lave en genopfyldning af hendes læber.

En beslutning, som hun siden har fortrudt bitterligt.

For at forstå den situation, som Samra er endt i, må vi tilbage til slutningen af 2020. Her tog hun kontakt til en klinik, der hed Beauty by Agha, på Instagram.

Hun havde set billeder af tidligere behandlinger og havde samtidig bidt mærke i, at klinikken havde rabat på filler i læberne i den periode.

Samra Guric slog derfor til.

Men godt halvandet år efter at hun fik sprøjtet filler i læberne i klinikken Beauty by Agha, døjer hun stadig med følgerne af behandlingen.

For det viser sig, at klinikken slet ikke var godkendt til at gennemføre behandlinger.

Noget som først kom frem i DRs forbrugerprogram 'Kontant' og senere i B.T.

For at være en lovlig klinik, kræver det nemlig en godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Og for at få sådan en godkendelse, kræver det supervision af en læge. Og sådan en havde klinikken ikke tilknyttet.

»Vi fik at vide af Styrelsen for Patientsikkerhed, at der skulle laves 225 superviserede behandlinger for at blive godkendt.«

»Jeg troede, at det betød, at jeg skulle have 225 vellykkede behandlinger, hvor der ikke har været komplikationer,« forklarede behandleren Vanja Galic til B.T.

»Vi vidste ikke, at det krævede en læge. Det er første gang, vi åbner sådan en klinik her,« sagde ejeren af klinikken Mohamad Agha, der fremviser dokumentation fra Styrelsen for Patientsikkerhed på, at klinikken er registeret i behandlingsregisteret i januar 2021.

Godkendelsen af Vanja Galic som behandler opnåede de dog aldrig.

Billedet her er fra før Samara Guric besøgte klinikken i Odense. Vis mere Billedet her er fra før Samara Guric besøgte klinikken i Odense.

Men i god tro bookede Samra Guric en tid, og hun mødte Vanja Galic, som havde forklaret på forhånd, at hun var uddannet kosmetisk sygeplejerske.

»Klinikken så professionel og ren ud, og Vanja fremstod også selv professionel. Så på det punkt var der ingen faresignaler.«

»Jeg fandt også ud af, at Vanja kommer fra Bosnien, som jeg selv gør, og at vi havde noget tilfælles på det punkt, gjorde, at jeg stolede lidt mere på hende,« forklarer Samra Guric.

Men efter behandlingen, som Samra fortæller fandt sted samme dag og uden en forundersøgelse, kunne hun mærke en tydelig kugle i sin overlæbe.

Og dagen efter kom flere kugler til i Samras læber.

Hun skrev derfor flere gange til klinikken for at få hjælp til at fjerne kuglerne – en korrespondance, som B.T. har fået lov til at se.

Det kan læses i beskederne, at klinikken forklarer, at kuglerne er normale og kan masseres væk.

Efter tre måneder med beskeder frem og tilbage indrømmede klinikken dog, at der højst sandsynligt var sket en fejl med behandlingen, og at filleren i Samra Gurics læber skulle opløses.

Billedet her viser de 'knuder', som opstod i Samara Guroics læber efter den fejlslagne behandling. Vis mere Billedet her viser de 'knuder', som opstod i Samara Guroics læber efter den fejlslagne behandling.

Men efter den behandling gik hun derfra med et resultat, hun selv synes var værre, end da hun gik ind.

»Til sidst var min tålmodighed brugt op, og jeg gik derfor til en anden klinik i Odense. De var i fuldstændig chok over, hvor galt det stod til med mine læber,« fortæller Samra Guric.

Men ville man ikke i den her situation kunne argumentere for, at det er din egen skyld, at dine læber endte med ikke at blive, som du ønskede? Burde du for eksempel ikke have slået klinikken op på forhånd?

»Det er altså ikke allemandsviden, at man kan slå klinikker og sygeplejersker op i et register.«

»Jeg tænkte slet ikke over, at det var noget, man kunne gøre. Men det ville jeg virkelig ønske, at jeg havde vidst,« siger Samra Guric og uddyber:

»Og så vil jeg også gerne lige slå fast, at jeg jo ikke tog derned med en forventning om, at det ikke var i orden i klinikken.«

»Jeg ville jo aldrig være taget derned, hvis jeg havde en mistanke om, at det ville gå galt.«

Nu ønsker Samra Guric blot, at ingen andre kommer til at stå i samme situation, som hun selv befinder sig i. Derfor var det faktisk også hende, der i sin tid tog kontakt til 'Kontant'.

Her valgte hun i første omgang sammen med 11 andre piger at fortælle sin historie anonymt.

Men nu har hun så valgt at stå frem.

»Nu har jeg bare fået det sådan, at hun ikke skal have lov til at sidde og sige ting, der ikke passer,« siger Samra Guric og uddyber.

»Jeg følte mig så provokeret af deres udtalelser i 'Kontant', men også i B.T.«

»Jeg synes, at det er skræmmende, at de selv efter så mange konfrontationer og henvendelser bliver ved med at lyve,« siger hun.

B.T. har i forbindelse med Samra Gurics udtalelser endnu en gang taget fat i klinikken, for at give dem muligheden for at kommentere hendes kritik.

Samra Guric har nemlig desuden fremlagt bevis for, at klinikken udmærket har været klar over, at en læge efter loven skulle være tilknyttet klinikken.

Den påstand ville B.T. også gerne have foreholdt klinikken.

Men hverken Mohamed Agha eller Vanja Galic har ønsket at medvirke i et interview.

Det med begrundelsen, at klinikken lukkede i november 2021, da det gik op for dem begge, at det krævede en læge for at blive godkendt.

Og den læge havde de ikke råd til.

Er det ikke nok for dig, at klinikken nu er lukket?

»Nej, det er ikke nok, når de ikke tager ansvar for de fejl og mangler, der har været i klinikken.«

»Og når de deltager i et interview i B.T., hvor de fralægger sig alt ansvaret og endda uddeler usandheder,« afslutter Samra Guric, der selvom hun i denne artikel står frem med navn ikke har følt sig parat til at medvirke med billede.