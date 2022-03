»Vi føler os ristet og hængt ud af DR.«

Sådan lyder det fra Vanja Galic, der sammen med Mohamad Agha driver skønhedsklinikken Beauty by Agha, der er omdrejningspunkt for det nyeste afsnit af DRs forbrugerprogram 'Kontant'.

Under overskriften 'I et baglokale sprøjter de ulovligt filler i kundernes læber' afslører Danmarks Radio, hvordan 39 skønhedsklinikker i Danmark bryder loven og tilbyder filler-behandlinger uden godkendelse.

Som den eneste klinik ud af de 39 bliver Odense-klinikken Beauty by Agha nævnt ved navn og ejeren, Mohamad Agha, portrætteret.

»Bare overskriften … Altså, det får det til at lyde, som om vi er to kriminelle, der har hentet fillers fra et eller andet baglokale,« siger Vanja Galic, der er behandler i klinikken og efter eget udsagn har flere certifikater fra udlandet.

»Jeg er ikke uddannet i Danmark. Det er sort på hvidt. En anden ting er, at jeg har stor passion for mit arbejde, og jeg var dygtig. Det kan man ikke tage fra mig. Selv ved en godkendt behandler kan man komme slemt til skade,« siger Vanja Galic, der fortæller, at hun har rettet flere fejlslagne behandlinger udført af andre.

De erkender dog begge, at der er udført såkaldte filler-behandlinger i klinikken uden den påkrævede lægetilknytning og uden godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mohamad Agha påstår dog, at nogle af de meget skæve læber, som 'Kontant' fremlægger som dokumentation på fejlbehandling, er manipulerede – eller i hvert fald ikke stammer fra hans klinik.

Det er ikke mange kunder, som Beauty by Agha har haft, siden DRs 'Kontant' sendte deres udsendelse. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Det er ikke mange kunder, som Beauty by Agha har haft, siden DRs 'Kontant' sendte deres udsendelse. Foto: Jeppe Kanstrup

Noget som B.T. ikke har haft mulighed for at dobbelttjekke, eftersom DRs kilder er anonyme.

At der er udført behandlinger i klinikken uden godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, bygger ifølge de to stiftere af Beauty by Agha på en misforståelse af den vejledning, som de har modtaget fra styrelsen.

»Vi fik at vide af Styrelsen for Patientsikkerhed, at der skulle laves 225 superviserede behandlinger for at blive godkendt. Jeg troede, at det betød, at jeg skulle have 225 vellykkede behandlinger, hvor der ikke har været komplikationer,« siger Vanja Galic.

»Vi vidste ikke, at det krævede en læge. Det er første gang, vi åbner sådan en klinik her,« forklarer Mohamad Agha, der fremviser dokumentation fra Styrelsen for Patientsikkerhed på, at klinikken er registeret i behandlingsregisteret i januar 2021. Godkendelsen af Vanja Galic som behandler opnår de dog aldrig.

Kravet om lægetilknytning står ifølge de to først klart for dem i november.

Hvorfor undersøger I ikke nærmere, hvad der ligger i 'superviserede'?

»Jeg ved det ikke. Jeg har brugt meget tid på at ringe frem og tilbage og finde ud af, hvad vi skal gøre herfra. Det har været rimelig forvirrende for mig,« siger Vanja Galic.

Men er det ikke dit ansvar som behandler, at du skal have styr på den slags, inden du begynder at behandle folk?

»Det er det. 100 procent. Selvfølgelig er det mit ansvar, at de her papirer er i orden. Jeg har ikke så meget mere at sige til det andet end, at jeg påtager mig alt ansvaret.«

DR oplyser i programmet, at de har kontakt til 11 kunder, der har fået fejlslagne behandlinger i klinikken. Alle er anonyme.

En information, som B.T. derfor ikke selv har haft mulighed for at efterprøve.

»Hvis jeg har gjort skade på dem, der er permanent, så beklager jeg og undskylder fra min side, men jeg har ikke set nogen fejlslagne behandlinger og vil gerne se noget papir fra en læge på, at jeg har lavet fejlbehandling,« siger Vanja Galic.

DR's Kontant besøgte skønhedsklinikken i Odense med skjult kamera. Her ses Jacob Kragelund, foran holdet, der besøger klinikken. Foto: Jens Kolding, DR Vis mere DR's Kontant besøgte skønhedsklinikken i Odense med skjult kamera. Her ses Jacob Kragelund, foran holdet, der besøger klinikken. Foto: Jens Kolding, DR

B.T. har fremlagt Vanja Galic og Mohamad Aghas kritik over for DR, der afviser samtlige punkter.

»Jeg synes, vores dokumentation er solid,« siger Per Schouby, der er redaktør på 'Kontant'.

Han mener, at der er dækning for overskriften på dr.dk, som Vanja Galic synes er unødig grov.

Burde I ikke som minimum have haft bare én, der vil stå frem med de her anklager med navns nævnelse, før I bringer så voldsomme beskyldninger?

»Vi har vurderet, at historien var så væsentlig, og dokumentationen var så grundig, at vi godt kunne gøre det i det her tilfælde. Havde vi kun haft to piger, der sagde det samme, så kunne vi ikke gøre det,« siger Per Schouby og tilføjer:

»Vi har 11 piger, der har dokumenteret over for os, at de har været på den her klinik. Så kan man selvfølgelig sige: 'Kunne de senere have fået lavet læber et andet sted, hvor det kan være gået galt?'«

»Men de viser os kommunikation, hvor de klager over, at det er gået galt, så må vi jo vælge og tro på, at det er sandt. Vi tager yderligere selv derned og får dokumenteret, at de stadig laver behandlingerne,« siger redaktøren, der samtidig afviser Mohamad Aghas påstand om, at billederne ikke kan være fra klinikken.

Selvom filler-behandlingen stadig står omtalt på klinikkens hjemmeside, så påstår ejerne, at de ikke har udført behandlinger siden november.

Trykker man sig længere ind på hjemmesiden, fremgår det da også, at behandlingen »ikke er tilgængelig i øjeblikket!«

Kommer I til at lave filler-behandlinger igen i fremtiden?

»Nej, fordi vi har ikke nogen læge tilknyttet, og det får vi heller ikke. Da vi undersøgte det i november, fandt vi ud af, at det er alt for dyrt,« siger Mohamad Agha.