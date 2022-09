Lyt til artiklen

Prisen på brænde er mangedoblet, der meldes udsolgt flere steder og danskere er i øjeblikket bange for at få stjålet den værdifulde brænde.

Energikrisen har mildest talt skabt varmepanik.

»Det er simpelthen nærmest umuligt at følge med, skønt vi arbejder næsten i døgndrift og tager alle weekender i brug,« siger formanden for Danske Pejsebutikkers Brancheforening, Tommy Lundholm Kristensen, i en pressemeddelelse.

Og selv om der hele tiden arbejdes på højtryk for at få at holde styr på situationen, så kan brændehandlerne altså ikke følge med.

Derfor kommer Tommy Lundholm Kristensen nu med en kraftig opfordring til en helt særlig gruppe danskere.

»Flere danske skovejere – offentlige og private – bør benytte lejligheden til nu at få tyndet bæredygtigt ud i deres måske uberørte skove og samtidig tjene en ekstra skilling – så der også kan være tørt brænde nok til de kommende vintre,« slår han fast.

Han påpeger, at rekordmange private allerede er begyndt at sætte brænde fra deres egne skovstykker til salg til enten levering eller afhentning med egen trailer på Facebook og Den Blå Avis.

Og det skal fortsætte. For tiltaget gør, skovejerne både giver plads til nye træer og bedre grobund for eksisterende træer.

»Og så kommer vi allesammen varme gennem – ikke bare denne – men også de kommende vintre til ikke helt så skyhøje fyringspriser,« fremhæver Tommy Lundholm Kristensen.

I Danmark er der allerede 600.000 brændeovnsejere. Sådan lød det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i et nyligt svar til udvalget.