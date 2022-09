Lyt til artiklen

Varme er dyrt, og det samme gælder brænde og træpiller, som også er revet væk fra hylderne til en mangedoblet pris.

Derfor er mange danskere nu også bekymrede for, at deres dyrebare fyringstræ skal blive et emne for en langfingret tyveknægt.

Og nu melder forsikringsselskaber, at de får en masse nye type henvendelser fra bekymrede borgere. Det skriver Finans.

Det er blandt andet forsikringsselskabet If, som beretter om mange opringninger om opbevaring af gas, brænde, træpiller og solsikkepiller.

Kommunikationschefen i If, Birgitte Ringhof, siger, at selskabet ikke stiller særlige eller skærpede krav til opbevaring af brænde.

»Men som altid, ifølge forsikringsvilkårene og forsikringsaftaleloven, må en kunde ikke handle groft uagtsomt. Det vil sige, at hvis man får leveret træpiller for 80.000 kroner i indkørslen, som står synligt for alle, skal man ikke rejse på ferie i 14 dage, uden at nogen har opsyn med det. Der nærmer vi os grov uagtsomhed og en potentiel afvisning,« siger hun.

Hvis man i stedet har en brændestabel, der bliver stjålet fra åbne skure på ens helårsadresse, dækker indboforsikringen med op til 52.500 kroner.

Også Topdanmark, som er et af Danmarks største forsikringsselskaber, modtager ekstraordinært mange henvendelser i disse tider.