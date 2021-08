Hvis du selv vælger at afbestille din flyrejse på grund af coronasituationen, gælder det om at være opmærksom.

Særligt på dine rettigheder. For når du selv afbestiller rejsen, er det ikke sikkert, du er sikret at få dine penge tilbagebetalt.

Det oplyser Forbrugerklagenævnet i en pressemeddelelse, efter man har afgjort fire sager om aflyste flyrejser under coronakrisen.

»Hvis det er flyselskabet, som aflyser flyafgangen, har forbrugerne ifølge EU-regler som udgangspunkt krav på at få pengene tilbage, når de flyver fra et EU-land som for eksempel Danmark. Det samme gælder ikke, hvis forbrugeren selv aflyser flyrejsen,« siger leder af Forbruger Europa i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Lars Arent.

»Forbrugerklagenævnets afgørelser viser, at forbrugernes muligheder for at få deres penge retur, når de selv aflyser flyrejsen som følge af coronasituationen, afhænger af flere forhold. Blandt andet billettypen, hvad der blev aftalt ved købet, og hvilke oplysninger forbrugerne har fået fra flyselskabet,« tilføjer han.

To af de i alt fire sager har handlet om forbrugere, der selv valgte at afbestille deres rejser 12. marts sidste år.

I den første sag havde forbrugeren købt flybillet til San Francisco.

Billetten var af en type, hvor forbrugeren ifølge flyselskabets aftalevilkår skal kunne bevise, at der er tale om en force majeure-situation, hvis den skal refunderes.

I forbrugerens tilfælde havde USA natten til 12. marts sidste år varslet et indrejseforbud, der ville træde i kraft fra 14. marts. Om formiddagen valgte forbrugeren derfor at afbestille sin rejse – og senere samme dag frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til USA.

»Forbrugerklagenævnet lagde blandt andet vægt på, at Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet ikke frarådede rejser til USA, og at indrejseforbuddet først ville træde i kraft efter forbrugerens indrejse til USA. Nævnet fandt derfor ikke, at forbrugeren kunne bevise, at han var blevet forhindret i at rejse som følge af force majeure,« oplyser Forbrugerklagenævnet i pressemeddelelsen.

I den anden sag – hvor billettypen var den samme – havde forbrugeren, der var 88 år og havde KOL, købt billet til Gran Canaria.

Det var forbrugerens datter, der 12. marts sidste år afbestilte flybilletterne, men det er blevet afgjort, at heller ikke de havde ret til at få tilbagebetalt flybillettens pris.

»Forbrugerklagenævnet lagde blandt andet vægt på, at Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet ikke frarådede ikke-nødvendige rejser til Gran Canaria, men blot opfordrede rejsende til at udvise forsigtighed. Herudover fandt nævnet ikke, at det udgjorde en force majeure-situation, at statsministeren (Mette Frederiksen, red.) dagen før afbestillingen havde opfordret udsatte grupper til at blive i Danmark,« lyder det.

De fire afgørelser, der nu er blevet truffet i sagerne, kan danne grundlag for andre, lignende sager.