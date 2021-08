Mere end 10.000 danske soldater har været udsendt til Afghanistan. 214 af dem vendte hjem med fysiske skader. 37 blev dræbt i kamp.

Casper von Staffeldt var en af Danmarks udsendte i kampen mod Taliban. Og netop den militante bevægelses forestående magtovertagelse giver ham en kvalmende fornemmelse.

»Når man ser billederne fra Kabul, og man ved, at hele det område, vi kæmpede for, det område, vi blev såret og dræbt for at beskytte, nu er tilbage i deres hænder, så giver det mig kvalme,« fortæller han til B.T.

»Det hele har været spildt. De tabte menneskeliv, både vores egne og afghanernes, det har været spildt. Det er den følelse, man sidder tilbage med.«

Casper von Staffeldt var udsendt som sergent i 2008 med Hold 5, og her var han tilknyttet Armadillo-lejren i Helmand-provinsen.

Han så til, mens kammerater blev hårdt såret under kampe med Taleban – og han oplevede, at to fra hans eget kompagni betalte med deres liv.

Han har selv kæmpet en årelang kamp med selvmordstanker og en PTSD-diagnose, der gør, at han dagligt skal tage medicin for at kunne leve et normalt liv med sin familie.

»Jeg får en dårlig smag i munden, når jeg tænker på, at mit eget liv blev lagt i ruiner, og mange af mine kammerater har det på samme måde, og så ender det sådan her. Samme sted, som da vi kom.«

Søndag aften kan flere medier vise paniske scener fra den afghanske hovedstad, hvor evakueringen af vestlige landes ambassadefolk og udsendte stadig er undervejs.

Samtidig forsøger civile, der frygter Talibans hævn over de, der har støttet vestlige magter, at tage flugten.

»Man kan ikke tage afsted og lave så meget rav i den, og så bare vende ryggen til og flygte,« lyder det fra Casper von Staffeldt, der dagen igennem har fulgt begivenhederne med en knude i maven.

Tidligere søndag udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod, at udviklingen i Afghanistan – og Vestens abrupte exit over stok og sten – »bør føre til selvransagelse«.

Men den slags kommentarer giver ikke mening, lyder det fra Casper von Staffeldt.



»Det kan jeg ikke bruge til noget. Det er jo soleklart, hvad der gik galt. Man var alt for naiv. Det stråler jo af uvidenhed.«



»Jeg føler mig ærligt talt pisset på. Det er til grin. De ofre, vi har givet, og de ofre, vi har pådraget det afghanske folk, har været spildt,« siger han tydeligt berørt.



»Jeg er rasende. Jeg har mest af alt lyst til at pakke mine ting og tage tilbage og kæmpe. Havde jeg været mig selv, havde jeg gjort det. Nu må jeg skrige af politikerne i stedet for.«

»Det stinker langt væk af arrogant idioti, at man bare står på sidelinjen og tænker 'Ej, det gik da godt nok hurtigt' og trækker på skuldrene,« fastslår Afghanistan-veteranen.

Sent søndag kunne en talsmand for Talibans kontor sige på tv-kanalen Al Jazeera, at han anser krigen i Afghanistan for at være ovre. Knap 20 år siden de første NATO-soldater satte fod i Afghanistan.