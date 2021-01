Lukkede bookingsystemer, ingen nyvaccinerede danskere.

Det er allerede den tydelige konsekvens af, at Danmark i denne uge modtager færre covid-19-vacciner end først antaget.

Det viser et tjek i landets fem regioner, som B.T. har foretaget.

Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark i denne uge have modtaget 59.475 doser covid-19-vaccine, men Statens Serum Institut meldte forleden ud, at det ikke alligevel bliver tilfældet. Præcist hvor mange vacciner der i stedet vil ankomme sidst i denne uge, er endnu ikke meldt ud. Følg B.T.s liveblog om coronavirussen her.

Flere regioner oplyser dog til B.T., at de har fået besked om, at de kan forvente at modtage halvdelen af det oprindelige antal – som regionerne får udleveret efter størrelse.

B.T. kommer her med et overblik over, hvordan landets fem regioner ruster sig i forhold til de lavere leverancer.

I Region Hovedstaden har man indtil videre lukket ned for bookingsystemet. Det vil sige, at selv om borgere i deres e-boks har modtaget en invitation til at blive stukket, er det ikke muligt rent faktisk at booke en tid.

»De vacciner, regionen indtil nu har modtaget, har vi givet til særligt udsatte, ældre og frontpersonale. Vi har endnu ikke modtaget information fra sundhedsmyndighederne om, hvor mange doser vi får med næste leverance. Som følger heraf har vi lige nu lukket for booking af vaccination. Det er derfor ikke muligt at booke vaccinationstider hverken digitalt eller på telefon,« siger Jonas Egebart, der står i spidsen for regionens såkaldte vaccine-task force.

I Nordjylland holder man på vaccinerne til dem, der skal have andet stik. Foto: Henning Bagger

Det lyder videre, at man i Region Hovedstaden vil afvente, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud, i forhold til hvilke målgrupper der skal prioriteres.

Nogenlunde samme beslutning har man truffet i Region Syddanmark. Her vil der indtil videre heller ikke blive lagt nye tider ud til booking.

»Vi afventer fortsat Sundhedsstyrelsens udmelding om, hvordan vaccinerne skal prioriteres, herunder om de skal forbeholdes revaccination eller første vaccination af nye borgere,« lyder det.

Hos Region Nordjylland har man også besluttet sig for at sætte vaccinationen af nye befolkningsgrupper på pause, »indtil der er mere klarhed omkring de fremtidige leverancer«.

Det er vores prioritet at andengangsvaccinere på plejecentrene. rine Holgersen, direktør for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland

»Det betyder, at de resterende vaccinedoser i Region Nordjylland indtil videre reserveres til de borgere og personale, der skal have deres andet stik og dermed bliver færdigvaccineret,« har man meldt ud.

Indtil videre er der ikke planer om at lukke ned for bookingerne i Region Sjælland på trods af de færre doser. Og det ligger fast, hvem der vil få adgang til de færre doser.

»Det er vores prioritet at andengangsvaccinere på plejecentrene. Det er der truffet beslutning om. Men vi har endnu ikke kendskab til det endelige antal af vacciner, vi får, så derfor ved vi ikke, om vi har vacciner tilovers, når vi har stukket på plejecentrene,« siger Trine Holgersen, der er direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Hun understreger, at regionen faktisk allerede nu kunne have brugt flere vacciner.

Så mange har de enkelte regioner vaccineret: Sådan ser de seneste tal fra 18. januar ud: Region Hovedstaden: 58.022

Region Syddanmark: 36.520

Region Midtjylland: 35.494

Region Sjælland: 20.408

Region Nordjylland: 18.490 I alt: 169.441 danskere er blevet vaccineret.

Hos Region Midtjylland har man faktisk netop meldt, at de syv faste vaccinesteder står til at blive udvidet til endnu flere. Både i pop-up-form og hos de praktiserende læger. Her der ikke lukket ned bookinger.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) oplyser til B.T., at man jonglerer med en anden tilgang til de nedsatte mængder af vacciner.

»Først i går eftermiddag (mandag, red.) fik vi at vide af Sundhedsstyrelsen, at vi kan forlænge det tidsrum, hvor vi kan give revaccinationerne, så det har vi også med i overvejelserne om, hvor vi skal lægge snittet,« siger han.

B.T. har af Statens Serum Institut fået besked om, at man senere tirsdag »sandsynligvis vil sende en nyhed ud« om, hvor mange vacciner der bliver leveret til Danmark fra Pfizer i denne uge.

B.T. har også spurgt Sundhedsstyrelsen, hvor mange vacciner de enkelte regioner vil få, og om der er vil være overordnede retningslinjer til, hvordan regionerne skal prioritere borgerne. Her lyder svaret ligeledes, at der senere tirsdag kommer nyt.

Der er i alt blevet vaccineret 169.441 personer i Danmark ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut, heraf er 571 færdigvaccineret.