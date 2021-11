Lysten til at vaccinere børn for covid-19 er tilsyneladende stor hos danske forældre.

I weekenden modtog alle forældre til børn mellem 5-11 år et brev fra Statens Seruminstitut med en invitation til at lade deres børn vaccinere.

Og den invitation har mange allerede taget imod.

En opgørelse fra søndag aften klokken 22:00 viser, at 18.500 forældre allerede har været inde på www.vacciner.dk og bestille tid til vaccination af deres børn.

Skal dine børn vaccineres mod corona?

Over 1.000 børn mellem 5-11 år har påbegyndt vaccinen med første stik.

Det oplyser Statens Seruminstitut til B.T.

Noget kunne dog også tyde på, at der hersker en større skepsis, når det kommer til vaccination af børn, end når det er de voksne selv, der skal under nålen.

B.T. talte i lørdags med Louise Nielsen, der er blevet tilbudt at få sine to piger vaccineret. Hun har selv taget imod vaccinen, men vil ikke lade døtrene vaccinere.

»Der bliver jo et kæmpe pres nu, og jeg håber ikke, at det bliver sådan, at pigerne ikke kan komme i svømmehallen, i biografen eller til børnefødselsdag, fordi de ikke har et coronapas,« sagde hun i interviewet med B.T., som du kan læse her.

I en afstemning i artiklen spurgte vi læserne, om de vil lade deres børn vaccinere, og til det svarede kun 60 procent ja.

Til sammenligning har 77,6 % af befolkningen over 11 år i skrivende stund fået første stik og 75,8 % er færddigvaccinerede.

Tilbuddet om vaccination af børn kommer samtidig med at en ny, smitsom variant af covid-19 har spredt sig fra det sydlige afrika til Europa. Det er frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere.