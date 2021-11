Da det kom frem, at børn mellem 5-11 år kan blive vaccineret mod corona fra søndag, blev Louise Nielsen rasende.

Hun er mor til to piger på seks og ni år, men hun synes, det er for tidligt at tilbyde børn et stik med en Pfizer-vaccine.

»Jeg synes ikke, de skal have vaccinen, fordi den ikke er testet nok,« lyder det fra den bekymrede mor.

»Der bliver jo et kæmpe pres nu, og jeg håber ikke, at det bliver sådan, at de pigerne ikke kan komme i svømmehallen, i biografen eller til børnefødselsdag, fordi de ikke har et coronapas.«

Men Louise Nielsen føler sig ikke alene med sine bekymringer.

»Jeg prøver at blande mig udenom i debatten, men det er rart at se, at mange forældre siger nej til coronavaccinen til deres børn,« fortæller hun.

Louise Nielsens to piger har fået vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet, men hun synes, det er for tidligt med coronavaccinen.

»Det er ikke for have en sølvpapirhat på, for det føler jeg ikke, jeg har. Jeg står i midten, og mine børn skal ikke have vaccinen.«

Skal dine børn vaccineres mod corona?

Selv har Louise Nielsen følt sig presset til at få coronavaccinen. Både af regeringens retorik, men også af den måde samfundet ifølge hende ser på de uvaccinerede.

»Jeg ville ikke kunne passe mit arbejde, hvis ikke jeg havde vaccinen. Jeg kan godt frygte, at det bliver så svært at være uvaccineret, at jeg bliver nødt til at vaccinere mine børn.«

Men udover frygten for om de to piger bliver mødt af et skeptisk samfund, frygter Louise Nielsen også, at den manglende vaccine vil få konsekvenser for besøgene hos bedsteforældrene.

»Jeg er bange for, at pigerne ikke kan besøge deres bedsteforældre, selvom de er fuldt vaccineret,« siger hun og fortsætter:

»Min mor har dårlige lunger, så vi har været ekstra opmærksomme på det, men samtidigt prøver vi at leve livet som normalt.«

Louise Nielsens døtre på seks og ni år bliver testet, hvis det er nødvendigt, og længere vil hun ikke gå med sine piger.