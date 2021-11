Mette Frederiksen og S-regeringen bliver nu angrebet af vennerne i rød blok, som mener, at regeringstoppen holder hånden over en skjult skatterabat til de rigeste danskere.

»Det er direkte skadeligt, hvis regeringen fortsætter med den her ordning,« siger SFs finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen.

Der er tale om den berømte boligjobordning – bedre kendt som håndværkerfradraget – som alle regeringens støttepartier nu kræver afskaffet omgående.

»Det er et fradrag til folk, som allerede har rigeligt og formentlig også en pæn friværdi i boligen. Det er tåbeligt at bevare et fradrag, som ingen gavn gør længere,« siger Andreas Steenberg, finansordfører hos Radikale Venstre.

Formanden og næstformanden for Færdselssikkerhedskommissionen, Andreas Steenberg (R) præsenterer Kommissionens handlingsplan for 2021-2030 og de anbefalinger til trafiksikkerheden, som følger heraf, på et pressemøde i Transport- og Boligministeriet torsdag den 3. december 2020.

Håndværkerfradraget bruges typisk til at trække rengøring i hjemmet, vinduespudsning eller håndværkerydelser fra i skat.

Mette Frederiksen og resten af S-regeringen har gang på gang afvist at give de rigeste danskere skattelettelser. Men samtidig har regeringen slået ring om håndværkerfradraget, som er blevet en skatterabat til dem med en stor villa eller en lækker lejlighed og en bil eller to parkeret foran.

»Håndværkerfradraget giver nul mening. Det er en måde at tage penge fra fællesskabet og give skatterabatter til de rigeste,« siger Rune Lund, finansordfører hos Enhedslisten.

Helt nye tal fra Skatteministeriet viser, at over hver tredje med en årlig indkomst over 700.000 kroner nød godt af håndværkerfradraget i 2020.

Sådan ser Boligjobordningen ud: 2021 (hvor den er forhøjet) Du kan trække 25.000 fra i skat pr. person i håndværksydelser og 25.000 kroner fra i skat pr. person i serviceydelser.

Håndværksdelen kan trækkes fra i kommuneskatten, som er omkring 25 procent. Det vil sige, at værdien i 2021 er 6.250 kroner.

For servicedelen er skatteværiden af fradraget 35 procent, svarende til 8.750 kroner. 2020 – og det niveau, regeringen vil have det tilbage på Du kan trække 12.500 fra i skat pr. person i håndværksydelser. Det trækkes efter kommuneskatten, som er 25 procent. Værdien af det er 3.225 kroner.

Du kan trække 6.200 kroner fra i skat pr. person i serviceydelser. Det trækkes efter kommuneskatten, som gennemsnitligt er 25 procent. Værdien af det er 1.600 kroner.

Modsat var det kun otte procent af de skattepligtige danskere med en årsindkomst på under 350.000 kroner, som benyttede sig af ordningen.

»Det er blevet symbolpolitik for Socialdemokratiet. Håndværkerfradraget er jo ikke et fradrag til håndværkere, men et fradrag til dem med store boliger, der skal have vasket vinduer eller ordnet haven,« siger Andreas Steenberg.

Håndværkerfradraget blev opfundet i 2011, da byggebranchen led efter finanskrisen.

Siden har den overlevet adskillige finanslove, og sidste år hævede S-regeringen endda håndværkerfradraget ekstraordinært for at sparke gang forbruget på toppen af coronakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) under pressemøde om corona i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg, fredag den 23. oktober 2020.

I den kommende finanslov har finansminister Nicolai Wammen lagt op til at frede håndværkerfradraget endnu en gang. Dog vil rulle niveauet tilbage til før corona.

Men både SF, Enhedslisten og Radikale Venstre kommer ind til forhandlingsbordet med et klart mål: Afskaf ordningen fra januar.

»Den skal afskaffes nu. Regeringen har simpelthen ikke flere argumenter tilbage i posen for den ordning,« siger Enhedslistens Rune Lund.

»En ting er, at fradraget er socialt skævt. Men den kan også få en rødglødende byggebranche til at koge over,« siger SFs Lisbeth Bech-Nielsen.

Hvis håndværkerfradraget bliver afskaffet, vil det frigive cikra 540 millioner kroner om året, som kan bruges på andre ting.

Alligevel mener Socialdemokratiet, at der stadig er brug for håndværkerfradraget.

»Jeg kan godt se, at boligjobordningen primært bliver brugt af folk med høje indkomster. Der er en vis skævhed på den måde. Men der er også et vigtigt grønt element, fordi danskerne for eksempel kan få fradrag for at skifte til mere energivenlige løsninger i hjemmet,« siger Socialdemokratiets skatteordfører Troels Ravn.

»Vores støttepartier ser anderledes på ordningen, end vi gør. Det må vi se tage i forhandlingslokalet,« siger han.