Skal du bare vide, om du har vundet en million nu og her, eller trækker du spændingen?

Spørgsmålet kan få selv de bedste venner ud i en lang diskussion, men vi danskere er faktisk ret enige, lige hvad det angår.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Virksomheden, som sælger forskellige slags skrabejulekalendre, har lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt 40.596 danskere ind til deres vaner. Her viser det sig, at skrabejulekalender-folket godt kan lide at trække spændingen helt frem til juleaften.

Skraber du din julekalender inden 24. december?

Det gælder 71,7 procent. Et resultat, der overrasker:

»Den klassiske julekalender for de voksne er blevet en fast del af mange husstande i december måned sammen med diskussionen om, hvordan den skal skrabes. Noget tyder på, at danskerne er tålmodige regelryttere, men hvis du spørger mig, tror jeg nu, at mange har prøvet at skrabe lidt forud,« siger Malene Hyldig, der er ansvarlig for Quick hos Danske Spil.

14,1 procent svarer, at de skraber deres julekalender på én gang, hvor 14,2 procent først får det gjort, når julen er kommet og gået.

Hvis du sidder derude og venter spændt på, om du har vundet den store gevinst, så skal det siges, at den første vinder af en million kroner er fundet i år. For en kvinde fra Skanderborg kunne altså ikke holde nallerne fra skrabefelterne og fik skrabet sig frem til ti juletræer.