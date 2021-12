Hvad der skulle have været en glædelig overraskelse til jul er endt med at være det stik modsatte for en række ansatte på skoleområdet i Frederikshavn Kommune.

De var nemlig blevet stillet en julegave i udsigt, men nu har kommunen så meddelt, at de ikke får de julegaver, der er blevet købt til dem.

»Jeg hørte, at man var ved at købe gaver ind til de ansatte på skoleområdet. Det er jo ikke så heldigt, når vi har en beslutning om ikke at give gaver,« siger kommunaldirektør i kommunen, Thomas Eriksen.

Ifølge det hyperlokale medie Kanal Frederikshavn havde lærerne kunnet vælge mellem fem forskellige gaver. Herunder ildfaste fade fra Pillivuyt.

Men de fade må lærerne altså selv anskaffe. Kommunen kommer nemlig ikke til at dele gaverne ud, selvom de er købt.

»Når de er købt ind, og vi stadig har mulighed for at levere dem tilbage til leverandøren, så gør vi det,« siger kommunaldirektøren.

Men ifølge Kanal Frederikshavn har nogle lærere allerede hentet deres gave og er siden blevet bedt om at levere den tilbage. At det skulle være tilfældet, er Thomas Eriksen imidlertid ikke bekendt med.

»Det ville være en klar fejl, hvis det er sket. Man giver ikke en gave og så tager den tilbage.«

Bør kommunen uddele julegaverne, selvom de er købt ved en fejl?

Det er dog ikke første gang, at kommunen køber julegaver til de ansatte på skoleområdet, selvom kommunen har en politik om ikke at give julegaver. Det skete nemlig også sidste år.

Hvorfor er det her ikke blevet stoppet noget før?

»Det kan man jo altid komme at sige. Vi tager en diskussion om det bagefter, så vi kan sikre, at de beslutninger, der bliver truffet, også bliver overholdt i organisationen,« siger Thomas Eriksen.

Ifølge kommunaldirektøren er det kun på skoleområdet og daginstitutioner, der mod reglerne er blevet stillet en julegave i udsigt.

»For mig er det vigtigt, at vi behandler vores ansatte ens. Så hvis nogle skal have, så skal alle jo have. Men det kræver, at der bliver sat penge af til det. Hvis alle skal have en gave til et par hundrede kroner, ryger det samlet set op i 1,1 millioner kroner,« siger kommunaldirektøren.