Kalenderen har ramt uge 42, og for mange betyder det efterårsferie.

Er du en af de heldige, der kan tage en velfortjent slapper denne uge, så kan det være, at du skal ud og nyde naturen i Aarhus.

I såfald er der masser flotte efterårsfarver i det aarhusianske landskab. Nogle af dem har hobbyfotografen Dennis Lau Jakobsen fanget – endda fra oven.

»Jeg håber altid på godt vejr, så jeg kan få min drone i luften og få et lidt anderledes perspektiv af Aarhus. Jeg er stolt af min by og vil derfor gerne vise, hvad den har at byde på,« siger Dennis Lau Jakobsen, der til daglig arbejder som skraldemand, til B.T.

Mangler du inspiration til, hvad du skal lave i efterårsferien, så frygt ej, B.T. har her samlet otte bud på, hvad du kan lave i efterårsferien i Aarhus.

I Marselisborg kan du opleve byen ved at gå de 360 grader og 188 meter på Den Uendelige Bro nedenfor Varna Palæet. Foto: Dennis Lau Jakobsen

Her ses Varna Palæet. Foto: Dennis Lau Jakobsen

Trækronerne har fået en ny, flot efterårsfarve. Foto: Dennis Lau Jakobsen

Moesgaard Museum her set fra oven. Foto: Dennis Lau Jakobsen

Foto: Dennis Lau Jakobsen

Ved rådhuset kravler den røde efeu op ad muren. Foto: Dennis Lau Jakobsen