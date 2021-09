Det er bestemt ikke første gange, at den har været gal med egenkontrollen i køkkenet på plejehjemmet Bispebjerghjemmet på Tagensvej.

Nu har det udløst en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner. Det fremgår af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Det skriver TV 2 Lorry.

Tilbage i juli måned var Fødevarestyrelsen forbi plejehjemmets produktionskøkken.

Dengang lød det fra plejehjemmet i kontrolrapporten:

'Hende, der stod for at dokumentere er her ikke mere. Vi må få styr på det til næste gang'.

Men det skete ikke. For da Fødevarestyrelsen igen besøgte plejehjemmet 7. september, var den gal igen.

Denne gang undskyldte plejehjemmet i kontrolrapporten med:

'Vi har haft travlt hen over sommeren og stor udskiftning af personale.'

Til TV 2 Lorry skriver forstander for Bispebjerghjemmet Helle Ravn:

»Desværre har der grundet dels en langtidssygemelding og dels indføring af nyt kontrolsystem været en kortere periode, hvor vi ikke har kunnet gennemføre vores egenkontrol. Det er selvfølgelig beklageligt. Det ændrer dog ikke på, at rengøringen har været i orden,« lyder det.

Men egenkontrollen skal være i orden, og derfor har plejehjemmet både fået en sur smiley og en bøde.