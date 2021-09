Sent onsdag eftermiddag lød der en kraftig eksplosion på Kalvebod Fælled på Amager.

Det skete klokken 17.45, oplyser Dyre Sønnicksen, der er vagtchef hos Københavns Politi, til B.T.

Eksplosionen skyldtes et fund af seks gamle granater ved Granatvej på Kalvebod Fælled.

»Det hele forløb roligt, lidt forsinket, men ellers som planlagt,« oplyser vagtchefen.

Københavns Politi oplyser, at granaterne formentlig stammer fra Anden Verdenskrig, og at de skal bortsprænges af Forsvarets ammunitionsryddere.

Aktionen gav et ordentligt brag i København, men området var blevet sikret i en diameter på 700 meter.

Politiet forsikrer om, at alt dette skete under kontrol, og at borgere derfor ikke skulle blive bekymret, når braget lød.

Forsvarets ammunitionsryddere melder, at området igen er sikkert og åbnes for offentlig trafik.