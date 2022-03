Flere danske virksomheder oplever i øjeblikket, at krigen i Ukraine får deres kunder til at stille spørgsmål ved måden, de er drevet på.

En af dem er Sportmaster, der i sidste uge måtte erkende over for B.T., at selskabets reelle ejere er russiske statsborgere.

Sportmaster Danmarks danske direktør, Andreas Holm, hævdede ellers til at begynde med i interview og på sin egen LinkedIn, at selskabets bagmænd slet ikke er russere, men ukrainere med europæisk statsborgerskab.

B.T. kunne dog efterfølgende fremsende dokumentation for, at de tre ejere har russisk statsborgerskab, og at de har købt sig til deres europæiske statsborgerskab.

Og ikke alene er ejerne russiske statsborgere, de hører til blandt nogle af de russere, der har opbygget betydelige formuer efter Sovjetunionens fald, fortæller professor i sociologi ved Aston University og forfatter til bogen 'Rige russere' Elisabeth Schimpfössl.

»Selvom de ikke 'kvalificerer' sig til at være oligarker, har de opereret blandt dem helt fra begyndelsen under Jeltsin, og man kan med sikkerhed sige, at deres sociale liv udspiller sig i de samme cirkler,« fortæller professoren.

Sportmaster er ejet af brødrene Nikolaj Fartusjnjak og Vladimir Fartusjnjak samt Aleksandr Ivanovitj Mikhalskij.

De to brødre stiftede sammen med deres ven i 1992 det internationale selskab Sportmaster Group i Rusland, og gennem 90erne opbyggede de et forretningsimperium baseret på salg af sportsudstyr.

Sportmaster er kommet i modvind, fordi de er ejet af russiske statsborgere. Foto: Keld Navntoft Vis mere Sportmaster er kommet i modvind, fordi de er ejet af russiske statsborgere. Foto: Keld Navntoft

De tre ejere bor i dag i Schweiz, hvor Nikolaj Fartusjnjak og Aleksandr Ivanovitj Mikhalskij figurerer på lister over landets rigeste indbyggere med formuer, der er anslået til en værdi mellem 1,5 og 2,0 milliarder kroner.

En rigdom, der blandt andet kom til udtryk, da Nikolaj Fartusjnjak i 2016 købte en imponerende ejendom i netop Schweiz til 399 millioner kroner.

Ligesom de russiske rigmænd har kunnet købe europæiske pas til sig selv og deres familiemedlemmer. Pas, der koster syv millioner kroner stykket.

Nikolaj Fartusjnjak og broren Vladimir flyttede fra Rusland til Schweiz i 2015, mens Aleksandr Mikhalskij forlod Rusland for tre år siden, oplyser Sportmaster Danmark til B.T.

Sportmaster Group har siden 1992 vokset sig til en milliardvirksomhed, og i 2019 overtog de Sportmaster Danmark.

En gennemgang af hovedtallene for Sportmaster Group i en økonomisk rapport udarbejdet af EMIS viser, at selskabet klarer sig særdeles godt, og i 2020 kunne Sportmaster Group præsentere et overskud på 1,4 milliarder kroner og omsatte for knap ti milliarder kroner.

Sportmasters russiske ejere har tidligere udtalt til B.T., at de tager afstand fra Ruslands invasion af Ukraine.

»Vi driver international forretning af sportsartikler. Vi blander os ikke i politik i nogen af de steder, vi gør forretning, og vi er imod krigen,« udtaler de tre ejere i en mail til B.T.

Og ifølge Sportmaster Danmarks danske direktør, Andreas Holm, kommer der ikke en krone fra Sportmaster Danmark til Rusland, hvis virksomheden laver overskud.

»Vores strategi er, at når der kommer et overskud, så skal det investeres tilbage i den danske forretning,« udtaler han.

Sportmaster Danmark havde i 2020 et underskud på knap 60 millioner kroner.