Normalvis vil en virksomhed få dækket skader gennem sin cyberforsikring, hvis virksomheden bliver udsat for et cyberangreb. Men i øjeblikket kan det vise sig ikke at være tilfældet.

I hvert fald hvis cyberangrebene kommer fra Rusland eller Ukraine. For så kan cyberforsikringerne være komplet værdiløse. Det skriver Finans.

Det skyldes, at mange forsikringsselskaber ikke dækker skader, som opstår som følge af krig.

Og det vil forsikringsselskaberne forsøge at udnytte, fortæller Kent Risvad, der er formand for Forsikringsmæglerforeningen og partner i forsikringsselskabet Willis Towers Watson.

»Hvis det relativt let kan sandsynliggøres, at et cyberangreb kommer fra Rusland, Ukraine eller Hviderusland, så tror jeg, at forsikringsselskabet vil gøre alt, hvad det kan for at slippe ud af den erstatning. Det er en beklagelig situation som kunde, det er der ingen tvivl om,« siger Kent Risvad til Finans.

Data fra Check Point Research viser endda, at cyberkrigen og aktiviteten i Rusland og Ukraine netop er stigende i øjeblikket, hvorfor scenariet, at en dansk virksomhed vil blive ramt, ikke er helt usandsynligt.

Men i modsætning til Kent Risvad, maner vicedirektør i Forsikring & Pension, Thomas Brenøe, til besindighed.

Thomas Brenøe forklarer til Finans, at problematikken er juridisk uafklaret, og det ikke er muligt at lave klare retningslinjer.

Dertil kan Thomas Brenøe oplyse, at forsikringerne ikke bliver værdiløse natten over, og at der skal en del til, før forsikringsselskaberne benytter krigsklausulen, som potentielt kan gøre forsikringen værdiløs for virksomhederne.