»Jeg kan ikke komme i tanke om noget mere skelsættende siden murens fald. Det falder i kategori med 11. september, og derfor håber jeg, vi kan vedtage det i første hug, at man opkalder denne her gade efter Ukraine.

Sådan lyder ordene fra Venstres gruppeformand på Københavns Rådhus.

Han har nu fremsat et medlemsforslag om at omdøbe Kristianiagade på Østerbro, hvor Ruslands ambassade ligger, til Ukrainegade som reaktion på Ruslands invasion.

»Jeg synes, det her er så usædvanlig og væsentlig en begivenhed, at vi straks bør opkalde denne her gade efter Ukraine. Det her kommer til at forandre historiens gang, og vi bør mindes de ukrainere, der er faldet i kamp,« siger Jens-Kristian Lütken til B.T.

Også Venstres formand på Christiansborg, Jakob Ellemann-Jensen, luftede idéen, da han og flere andre partiledere holdt tale ved søndagens store demonstration foran Ruslands ambassade.

Jens-Kristian Lütken fortæller, at han har fået adskillige henvendelser fra københavnere, der ønsker Kristianiagade omdøbt.

Blandt andet er der flere borgere, der har foreslået, at man opkalder ambassadegaden efter Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

I Københavns Kommune har man dog den tradition, at man kun opkalder veje, gade og pladser efter afdøde personer, forklarer Jens-Kristian Lütken.

»Det håber vi selvfølgelig ikke bliver aktuelt for hans vedkommende,« siger han.

Foto af demonstration ved den russiske ambassade på Østerbro. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto af demonstration ved den russiske ambassade på Østerbro. Foto: Liselotte Sabroe

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Ruslands ambassade omkring deres holdning til den foreslåede ændring af gadens navn.

»Det kan godt være, de kommer til at tage det ilde op. Men det er betingelserne, når man repræsenterer Putins Rusland. Så må man finde sig i, at der kommer en modreaktion på de ting, Rusland lige nu foretager sig,« lyder det fra Jens-Kristian Lütken.

Bente Møller, der er Enhedslistens gruppeformand på rådhuset, synes godt om forslaget, men er samtidig en smule skeptisk.

»Der er sympatisk at udvise solidaritet med Ukraine lige nu. Men jeg synes, det kan virke en smule poppet at skifte gadenavn. Det flytter jo ikke noget i sig selv,« siger Bente Møller til B.T.

Hun tilføjer, at partigruppen skal diskutere forslaget, før hun kan melde endeligt ud, om Enhedslisten støtter op om Venstres forslag.

Idéen er dog god, mener Københavns teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), som har bedt sin forvaltning om at undersøge sagen hurtigt.

»Flere har foreslået, at vi omdøber Kristianiagade, hvor den russiske ambassade ligger, til Ukrainegade. Jeg synes, at idéen er oplagt, for vi skal på alle tænkelige måder vise vores modstand mod den tragiske og meningsløse russiske invasion,« siger Line Barfod i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

Det er normalt en længere proces at ændre et navn på en gade. Ud over en beslutningsproces på rådhuset skal det også i høring blandt beboere i kvarteret.

Kristianiagade og de andre vejnavne i kvarteret stammer helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet.

Kristianiagade er opkaldt efter Kristiania, det daværende navn for Oslo. Andre gader i området med norske navne omfatter Bergensgade, Stavangergade, Trondhjemsgade og Trondhjems Plads, Hardangergade og Mandalsgade.