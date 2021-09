Der bliver trængsel i det centrale Aalborg i morgen. For efter sidste års aflysning er Royal Run tilbage – og det er med deltagelse af kronprinsesse Mary, der også deltog i 2019, da løbet sidst blev afviklet.

Foruden kronprinsessen er der 14.349 motionister, der har tilmeldt sig en af de seks forskellige ruter i Aalborg, som alle starter ved Honnørkajen og ender ved Budolfikirken.

Kronprinsessen skal ud på 5-kilometer ruten, som primært er en tur vest på langs Limfjorden og så tilbage igen. Her går startskuddet klokken 13.40.

De mange motionister kommer selvsagt til at påvirke trafikken i det centrale Aalborg. Flere gader vil derfor blive spærret store dele af søndagen.

Her er ruterne til Royal Run i Aalborg. Grafik: Royal Run

Her følger et overblik over, hvilke gader, der vil være lukkede, samt i hvilke tidsrum:

07.00-18.00

Strandvejen – Slotspladsen – Nyhavnsgade.

Gælder på stykket mellem Brohusgade / Gammel Strandvej og Rendsburgsgade

Toldbodgade

Ved Stranden

Algade fra Jernbanegade / Gravensgade til Budolfi Kirke

10.00-17.00

Strandvejen ml Brohusgade / Gl. Strandvej og C. A. Olesens Gade / Poul Paghs Gade.

A. Olesens Gade

Peder Skramsgade

Skudehavnsvej (passage mulig cirka 12-13.30 – bemærk P-forbud langs hele vejen i hele tidsrummet 10-17)

Der etableres sluser, så det er muligt at passere Peder Skrams Gade ved Vestre Fjordvej og Ryesgade. Der etableres en sluse, så det er muligt at passere Strandvejen ved Brohusgade / Gammel Strandvej for beboerne i Nybrogade og Skibbrogade-kvarteret.

Følgende gågader vil ikke være passerbare i følgende tidsrum:

10.30-16.30

Jomfru Ane Gade

Bispensgade fra Jomfru Ane Gade til Vesterå / Gravensgade

Gravensgade fra Bispensgade til Algade

Royal Run afvikles foruden i Aalborg også i Sønderborg, Odense, København og på Bornholm. Det samlede deltagertal er 78.146.