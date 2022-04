Når de først er inde, kan det være et mareridt at få dem ud igen.

En voksen rotte kan kravle igennem åbninger helt ned til to centimeter i diameter – og så kan den gnave igennem alle materialer, der er blødere end jern.

Panderynkerne var derfor dybe, da Fødevarestyrelsen 6. april besøgte Joe & The Juice ved en af Københavns travleste shoppinggader, Købmagergade.

Her viste det sig, at kædens juicebar lige over for Rundetårn gamblede med fødevaresikkerheden.

Fødevarestyrelsen konkluderede, at Joe & The Juice ikke havde sikret indgangspartiet tilstrækkeligt mod skadedyr.

Juicebaren havde opsat en midlertidig dør i form af en spånplade, som ikke sluttede tæt nok.

Ifølge kontrolrapporten var der et lodret gab mellem dørene på cirka tre centimeter og et vandret gab på cirka to centimeter under døren.

Der var dermed risiko for, at rotter, mus og andet utøj kunne trænge ind på Joe & The Juice og sprede deres smitsomme bakterier og virus.

Godt nok oplyste Joe & The Juice, at de ville bringe forholdet i orden samme dag.

Men det var ikke nok til at slippe uden om en sanktion.

Joe & The Juice havde i forvejen fået indskærpet på et tidligere kontrolbesøg 28. februar, at de skulle skadedyrssikre juicebarens indgangsparti.

I den forbindelse havde Joe & The Juice oplyst, at de ville kontakte en håndværker og få forholdet bragt i orden.

Da Fødevarestyrelsen vendte retur og konstaterede, at juicebaren fortsat ikke havde efterkommet advarslen, kostede det derfor en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Oven i hatten følger desuden to gebyrbelagte, opfølgende kontrolbesøg.

Her ligger startgebyret på 1.736 kroner, og dertil skal Joe & The Juice betale et grundgebyr på 519 kroner pr. påbegyndt kvarter under kontrolbesøgene.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Joe & The Juice, men kæden er ikke vendt tilbage.