De bor mondænt og har nogle af landets højeste indkomster.

Måske derfor er det heller ikke så overraskende, at det velhavende smørhul nord for København er det mest eftertragtede udflugtsmål blandt indbrudstyve.

Politiets indbrudsstatistik for årets første fire måneder bekræfter samme billede.

Her er der frem til 27. april anmeldt 810 indbrud i private boliger i hele Nordsjælland.

165 af indbruddene er begået i Gentofte Kommune, hvilket svarer til hver femte indbrud i hele Nordsjællands politikreds.

»Vores klare formodning er, at tendensen skyldes, at Gentofte Kommune er let at komme til med både bil og S-tog, ligesom der sandsynligvis oftere er flere værdier at komme efter i en bolig i Gentofte Kommune, hvor de gennemsnitlige indkomster er høje,« siger Janni Findorf, der er leder af indbrudssektionen hos Nordsjællands Politi, til B.T.

Traditionelt set ligger antallet af indbrud pr. husstand i Gentofte Kommune højt sammenlignet med landsgennemsnittet.

Kommunen rangerer som nummer tre ud af 98 på listen over kommuner med flest indbrud pr. husstand i årets første kvartal – kun overgået af Greve og Hørsholm.

Top 5: Her begås flest indbrud i Nordsjælland Der er i årets første fire måneder begået cirka 810 indbrud i Nordsjælland. Her kan du se de fem hårdest ramte kommuner. Gentofte: 165 indbrud

Rudersdal: 109 indbrud

Lyngby-Taarbæk: 89 indbrud

Helsingør: 88 indbrud

Hørsholm: 70 indbrud Kilde: Nordsjællands Politi

Blandt andet er der begået 50 flere indbrud i Gentofte Kommune sammenlignet med Rudersdal Kommune, der foreløbig i år har haft det næsthøjeste antal indbrud i Nordsjælland.

For så vidt angår gerningsmændene, danner der sig en række mønstre.

»Vi oplever, at indbrudstyve fra både ind- og udland søger mod Nordsjælland for at begå indbrud. De går efter mindre genstande, der er lette at omsætte, som for eksempel smykker eller kontanter. Det er ikke som i gamle dage, hvor de trak afsted med et fjernsyn,« siger Janni Findorf.

Blandt andet er der sket en stigning i indbrud begået af østeuropæere, særligt fra Rumænien og Litauen.

»Det betyder ikke, at der ikke også er danskere, der begår indbrud. Men det er noget, vi har ekstra fokus på i øjeblikket,« siger Janni Findorf.

Samtidig har politiet set en ny tendens udfolde sig, når det gælder indbrudstyvenes fremgangsmåde – det, politiet kalder for modus.

»Vi har set en stigning i antallet af stigeindbrud, hvor indbrudstyvene finder en stige i haven og sætter den op til førstesalen for at bryde ind. Men ellers kan det være alt fra opbrydning til rudeknusning,« siger Janni Findorf.

Den nyeste oversigt fra Danmarks Statistik over indbrud viser, at der i årets første kvartal blev anmeldt 3.729 indbrud mod 3.294 indbrud i samme periode sidste år – en stigning på 13 procent.

Sådan mindsker du risikoen for indbrud i din bolig: At arbejde hjemme er langtfra det eneste, der reducerer risikoen for indbrud. Du kan blandt andet Tilmelde dig Nabohjælp.

Installere udendørs lys med sensor.

Sætte sikringsbeslag på dine vinduer og skrue glaslisterne fast med sikringsskruer.

Montere et dørgreb med lås på terrassedøren.

Skifte låsen på hoveddør og kælderdør.

Sætte lås på skuret.

Klippe hækken ned til højst 1,6 meter og gerne 1 meter.

Kilde: Videnscentret Bolius

Stigningen vurderes at hænge sammen med genåbningen af samfundet, der betyder, at mange ikke længere arbejder hjemmefra i samme grad som sidste år.

I Nordsjælland, der er landets højdespringer, når det gælder indbrud, er der dog sket en betydelig nedgang i antallet af indbrudsanmeldelser.

Helt præcis er der sket et fald på cirka 40 procent i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode i 2019, der er det seneste sammenlignelige i forhold til kriminalitetsudviklingen.

»Vi er glade for, at det ser ud til, at der indtil videre er færre indbrud i år end tidligere. Men ét indbrud er stadig ét indbrud for meget,« siger Janni Findorf.