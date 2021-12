Snaps, øl, sildemadder og godt humør. Sådan plejer december måned at se ud for de fleste restauranter i julefrokostsæsonen.

Og sådan er det også på familien Hauges Aarhus-kendte restauranter Carlton, Teaterbodegaen, Radhuus Kafeen og Seafood, samt Café Hack, som de forpagter.

Alle stederne er fuldt bookede til aftenserveringerne, og der er gjort klar til brag af julefrokoster - men nu ser det pludselig mere usikkert ud, efter statsminister Mette Frederiksen har varslet pressemøde onsdag, som muligvis vil betyde flere restriktioner.

Og det vækker ikke glæde.

»Det vil betyde en masse - rent økonomisk bliver det hårdt. Det er jo nu, vi skal hente noget af det, vi har tabt i løbet af året,« siger Martin Hauge om de frygtede restriktioner.

Siden han så i medierne, at der muligvis ville komme stramninger igen, har det fyldt en del.

»Jeg kan ikke rigtig koncentrere mig om andet. Det betyder enormt meget for os. Vi følte lige, vi var oven på, så vi kan godt mærke, vi bliver rigtig nervøse og tænker, hvad det kommer til at betyde for os,« siger han.

Det er som regel store selskaber på mere end 20 mennesker, der holder julefrokoster på familien Hauges restauranter, og enkelte af dem er allerede begyndt at melde fra.

»Så tænker man jo, om man kan nå at fylde de pladser op igen. Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse. I sidste ende kan det betyde, vi taber penge i år. Vores forretning er baseret på, at vi har travlt i december. Det er meget sæsonpræget,« siger ejeren.

Selvom Martin Hauge understreger, at restauranterne nok skal klare den, tænker han også på de samlet set 100 ansatte, der er afhængige af deres job.

»Vi håber bare, det er et rygte, at der kommer strammere restriktioner, men det er det jo nok ikke,« siger han.

Martin Hauge fortæller, at man også har kunnet mærke på stemningen i weekenden, at folk er usikre på, hvad der kommer til at ske.

»Sidste år, inden der blev lukket ned, var der en helt euforisk, mærkelig stemning, fordi vi vidste, vi skulle lukke. Det var lidt det samme i lørdags, folk skulle dæleme have det hele ud af aftenen,« siger han.

Families Hauges restauranter har plads til cirka 140 gæster per sted, hvilket er cirka 700 gæster hver aften i alt.

»Det er mennesker, der forhåbentlig skal ind og nyde en god julefrokost, men vi er da nervøse for det,« afslutter Martin Hauge.