Den nu dobbelt drabsdømte Flemming Mogensen anker ikke dommen på livsvarigt fængsel, som han fik for drabet på sin 43-årige ekskone, Freyja Egilsdottir Mogensen.

Det oplyser hans forsvarsadvokat Mads Krarup til B.T. Aarhus onsdag morgen, selvom dommen ikke blev, som de havde håbet:

»Jeg kan oplyse, at dommen ikke ankes. Vi sætter vores lid til, at Flemming - uanset at der ikke bliver tale om en forvaringsdom - kan få den fornødne behandling under afsoning,« forklarer han.

Der var ingen tvivl om, at Flemming Mogensen skulle have en af lovens strengeste straffe, da han i Retten i Aarhus for 14 dage siden, tilstod at han den 29 januar i år kvalte Freyja Egilsdottir Mogensen i hendes soveværelse og derefter parterede hende og gemte hende i hendes hus og have i Malling.

Freyja Egilsdottir Mogensen, der arbejdede som sosu-assistent på plejehjemmet Stenslundcentret i Odder, blev dræbt den 29. januar om morgenen af sin eksmand. Hun blev 43 år. Vis mere Freyja Egilsdottir Mogensen, der arbejdede som sosu-assistent på plejehjemmet Stenslundcentret i Odder, blev dræbt den 29. januar om morgenen af sin eksmand. Hun blev 43 år.

Men modsat anklagemyndigheden argumenterede han selv for, at det skulle være en forvaringsdom frem for livsvarigt fængsel.

Begrundelsen lød, at han stadig døjer med nogle psykiske problemer oven på drabet på sin anden ekskæreste tilbage i 1995, og de problemer mente både ham og hans advokat, at han ville kunne få bedre hjælp til ved en forvaringsdom.

Dengang dræbte han sin 20-årige ekskæreste Kristina Hansen med 18 knivstik, da han kom op at skændes med hende, da han var forbi hendes lejlighed i Odder for at hente tøj til deres fælles søn på to år.

Det fik han 10 års fængsel for, men blev allerede løsladt igen efter 6,5 år for god opførsel.

Her bliver liget af den 52-åriges første ekskæreste kørt væk, efter at den 20-årige kvinde, Kristina Hansen, i november 1995 blev dræbt med 18 knivstik i sin lejlighed i Odder. Vis mere Her bliver liget af den 52-åriges første ekskæreste kørt væk, efter at den 20-årige kvinde, Kristina Hansen, i november 1995 blev dræbt med 18 knivstik i sin lejlighed i Odder.

»Generelt har der ikke været meget hjælp siden 1995,« lød det fra ham i retten, da han fik lov til at komme med en sidste bemærkning, inden dommen for drabet på Freyja Egilsdottir Mogensen blev afsagt:

»Thi kendes for ret: Tiltalte Flemming Mogensen straffes med fængsel på livstid.«

Drabet på Freyja Egilsdottir Mogensen blev begået fredag den 29. januar i år på hendes adresse i Veilgårdsparken i den lille by Malling syd for Aarhus.

Aftenen forinden forlod hun sin arbejdsplads på plejehjemmet Stenslundcentret i Odder omkring klokken 23.30. Det var sidste gang, at nogen så hende i live. Det var dog først flere dage senere, at man fandt ud af, at hun var blevet dræbt.

Lørdag morgen modtog en vagtplanlægger nemlig en sygemelding på sms fra hendes mobiltelefon, hvor hun angiveligt meldte sig syg, og tirsdag morgen meldte Flemming Mogensen hende så savnet til politiet.

En række omstændigheder vakte dog straks politiets mistanke mod ham, og han blev hurtigt anholdt – sigtet for drabet på sine børns mor. Sammen havde de to børn. En pige og en dreng på omkring fem og 10 år.

Samme aften fandt politiet flere ligdele, som var forsøgt skjult i og omkring den 43-årige kvindes hus i Malling.

I Retten forklarede Flemming Mogensen, at han opsøgte Freyja Egilsdottir Mogensen på hendes adresse om morgenen den 29. januar, fordi han var sur over, at hun havde fjernet hans navn fra postkassen.

Selvom hun et halvt år forinden var gået fra ham, og hun samtidig havde fået en ny kæreste, drømte han nemlig om, at de kunne finde sammen igen.

Besøget udviklede sig dog til et skænderi, og før han vidste af det, havde han kvalt hende med sine bare næver inde i soveværelset.