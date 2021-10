Mandag meddelte Børne og Undervisningsministeriet, at der bliver indført elevstop på seks gymnasier landet over.

I Aarhus Kommune går det ud over Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium i Tilst.

Dagen derpå skal nyheden stadig lige sluges for rektor på Viby Gymnasium, Lone Sandholdt Jacobsen.

»Det gør lidt ondt, fordi vi er en skole, så det er jo lidt naturstridigt, så vi skal lige sunde os,« fortæller hun.

Det er for at vende en udvikling med faldende ansøgninger og en »skæv« elevsammensætning, at et flertal i Folketinget mandag besluttede, at gymnasierne ikke må optage nye elever efter sommeren.

»Vi skal have brudt den sociale polarisering og den etniske opdeling, og det nytter ikke noget at lukke øjnene og tro, at udfordringerne går væk af sig selv,« sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mandag i en pressemeddelelse.

Men ifølge Lone Sandholdt Jacobsen så havde gymnasiet i Viby klaret det selv, hvis de bare havde fået et år mere at løbe på.

»Vi har næsten løst problemet med en skæv elevsammensætning via den lokale elevfordeling. Det betyder, at vi ikke har optaget elever fra udsatte boliger de seneste to år, så med stor sandsynlighed kunne vi have løst det selv,« siger hun.

Men rektoren ser også fordele i, at der nu bliver elevstop på gymnasiet.

Det er nemlig vedtaget, at institutionerne modtager kompensation på samlet 139,3 millioner kroner for de tabte taxameterindtægter, som der normalt modtages, når der optages nye elever.

Dermed behøver Viby Gymnasium ikke at afskedige lærere eksempelvis.

»Lærerne er her stadig, selvom eleverne ikke kommer. Det betyder, at vi har 13 fuldtidsstillinger ekstra til færre elever, det får man ikke som elev andre steder,« siger hun.

Hvad skal lærerne lave, når der ingen elever er?

»Det er så det, vi skal til at kigge på nu. Vi skal se på, hvordan vi kan udvikle vores skole, så vi kommer til at fremstå mere attraktive, og her skal vi have både lærere og elever på banen.«

Lone Sandholdt Jacobsen fortæller, at skolen i alt kommer til at mangle elever til seks STX-klasser, mens skolens HF-klasser kommer til at fortsætte som planlagt.