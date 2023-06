I en ny redegørelse oplyser Region Midtjylland, at regionen ikke har levet op til sine forpligtelser over for 306 kræftpatienter.

Kræftpatienter, som er blevet behandlet på mavetarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det fremgår af en redegørelse, som er blevet offentliggjort onsdag.

»Region Midtjylland tager den manglende overholdelse af forsynings- og handlepligten meget alvorligt og beklager den manglende efterlevelse af informations- og handlepligten samt dokumentationspraksis vedrørende de maksimale ventetider,« skriver regionen.

Behandlingsperioden for de 306 patienter var fra januar 2022 til og med marts 2023.

I redegørelsen fremgår det også, at patienterne fordeler sig inden for 13 forskellige kræftformer. Og dermed ikke kun tarmkræft, som det tidligere har været fremme.

»Region Midtjylland bemærker, at kapacitetsudfordringerne på MTK ikke udelukkende omhandler patienter med tarmkræft, men også patienter med kræft i de øvre dele af fordøjelsessystemet og i andre organer inden for det mave- og tarmkirurgiske område,« står der i redegørelsen.

Det var DR, der afdækkede kræftskandalen i Aarhus i marts.

B.T. talte efterfølgende med Pia Krog, som er en af dem, der har ventet for længe på behandling.

Hvis patienter ikke kan blive opereret inden for to uger, som er et lovkrav, skal hospitalet informere om muligheden for at blive opereret i udlandet. Det blev Pia Krog ikke. Ligesom de mange andre patienter.

Nogle patienter ventede op til ti uger.

»Jeg har aldrig været så syg. Jeg måtte kravle på toilettet, og til sidst kunne jeg ikke styre det, så jeg måtte tage ble på. Alt imens jeg bare blev mere og mere afkræftet,« sagde hun blandt andet.

Ifølge DR har regionen tidligere udtalt, at der var sket fejl i 13 sager. Men det tal hæver regionen altså nu til de 306 sager.

Regionen udtaler, at de nu forstår reglerne anderledes, efter at Sundhedsstyrelsen har præciseret dem i april.

Region Midtjylland oplyser, at de for nu ikke udtaler sig om den nye rapport.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af skandalen bedt Aarhus Universitetshospital om at gennemgå hele kræftområdet – og om alt fungerer efter hensigten.