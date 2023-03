Lyt til artiklen

»Jeg har aldrig været så syg. Jeg måtte kravle på toilettet, og til sidst kunne jeg ikke styre det, så jeg måtte tage ble på. Alt imens jeg bare blev mere og mere afkræftet.«

57-årige Pia Krog var i foråret 2022 gennem et alvorligt sygdomsforløb med tarmkræft. Men den hjælp, hun havde ret til og krav på, svigtede.

Hun er en af de 293 patienter med fremtrædende tarmkræft, som har ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. En sag, som DR har afdækket siden søndag.

Hvis først en patient har fået af vide, at en operation er næste skridt, skal det ske senest to uger efter. Pia Krog, som fortalte sin historie til Jyllands-Posten torsdag, ventede i fire uger og fire dage.

Pia Krog ventede over fire uger på en kræftoperation.

»Jeg er vred over det. Og utroligt ked af det,« siger en berørt Pia Krog til B.T.

Pia Krog blev i december 2021 opereret for tarmkræft. Hun fik lagt en midlertidig stomi. Men ved en scanning et halvt år senere, fik hun nedslående nyt.

Hun havde en kræftknude i sammensyningen, hvorfor hun skulle gennem flere undersøgelser. Og konklusionen var klar: Hun havde kræft i endetarmen, og hun skulle opereres igen

Men de dårlige nyheder blev ved:

»Jeg får at vide, at der i hvert fald går tre uger. Det var frustrerende, men jeg tænkte, at det var der ikke noget at gøre ved.«

Hvis patienter ikke kan blive opereret inden for to uger, som er et lovkrav, skal hospitalet informere om muligheden for at blive opereret i udlandet. Det blev Pia Krog ikke.

»Som i overhovedet ikke. Og jeg tror, jeg ville have sagt ja, med tanke på at det kun gik ned ad bakke, og at det kunne sprede sig. Samtidig havde jeg det jo virkelig dårligt.«

Pia Krog ender med at vente over fire uger.

»Det ender med, at min mand kører mig til vagtlægen, for han er slet ikke tryg ved at være hjemme med mig. Jeg bliver indlagt på Viborg Sygehus, og der får jeg af vide, at jeg har tarmslyng. Jeg overføres til Skejby, hvor jeg bliver opereret tre-fire dage efter for min kræftsygdom.«

»På det tidspunkt kunne jeg ingenting. Jeg havde ikke noget liv. Jeg lå bare på sofaen.«

Da Pia Krog vågner får hun fortalt, at kræften havde spredt sig til blæren, hvorfor de måtte fjerne dén – og i dag lever jeg med to stomiposer.«

Charlotte Buchard Nørager, ansvarlig læge for mave- og tarmkirurgisk afdeling, erkender til DR, at situationen er »rigtig, rigtig træls«. Hun påpeger blandt andet, at afdelingen er ramt på ressourcer, blandt andet på mangel af specialiserede sygeplejersker.

Kapacitetsmanglen fremgår også af en redegørelse fra Region Midtjylland.

»Vi arbejder så vidt muligt for at behandle de her patienter i denne meget svære situation, vi har i det offentlige sundhedsvæsen i øjeblikket. Så vi gør alt, hvad vi kan, for at kunne operere de her kræftpatienter,« siger Charlotte Buchard Nørager.

Det har Pia Krog forståelse for. Men hun undrer sig over, hvordan det kan komme så langt, hvis man har haft underrettet myndighederne undervejs.

»Så kunne man måske have fået ekstra ressourcer,« spekulerer Pia Krog og fortsætter: »Min tillid og tryghed til sundhedsvæsnet er væk for mig. Jeg føler, jeg er nødt til at være politi, så jeg er sikker på, jeg bliver indkaldt til de rigtige scanninger og prøver. Jeg stoler ikke på, at der er styr på det.«

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fredag holdt pressemøde, hvor man kommenterede udfordringerne af behandling på kræftområdet.

I dag er Pia Krog i gang med forebyggende kemobehandling. Men ellers har hun det godt:

»Jeg er tilbage til livet. Men hele forløbet har føltes som et lotteri. Enten trækker du en nitte, eller også har du vundet.«

»Jeg håber, jeg har vundet.«