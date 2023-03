Lyt til artiklen

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) lægger ikke skjul på, at hun er chokeret over de seneste dages meldinger om voldsomme udfordringer på kræftområdet.

Det siger hun på et pressemøde fredag.

»Det er en meget alvorlig sag. Jeg er meget rystet.«

»Jeg er rystet over de fortællinger, som patienter har fortalt om, og hvilke konsekvenser det har for deres liv og familier. Det er ubærligt og uacceptabelt,« siger hun.

293 patienter med fremtræden tarmkræft er ikke blevet behandlet i tide på Aarhus Universitetshospital, hvilket DR har afdækket. Nogle har ventet op til fem uger på en operation.

Sophie Løhde har fredag modtaget første del af en redegørelse fra Region Midtjylland – og den efterlader flere ubesvarede spørgsmål.

Hun kan dermed ikke afvise, at problemet er større end det, vi ved nu.

Udover, at patienter har ventet for længe, er der også sket lovbrud i forhold til, hvordan man har informeret patienterne om ventetiden og andre behandlingsmuligheder. Aarhus Universitetshospital har også erkendt, at hospitalet har givet forkert information om deres mulighed for at blive opereret i udlandet.

Løhde henviser også til, at nogle kræftpatienter, der stod i kø til en operation, skulle have fået at vide, at de ville miste deres plads i køen, såfremt de ønskede at blive opereret i udlandet, når ventetiden på deres hospital var overskredet.

»Jeg har bedt om en række supplerende oplysninger fra regionen. Alt skal frem i lyset. Ikke kun i Region Midtjylland, men i alle fem regioner. Vi skal sikre, at kræftpatienter får behandling til tiden.«

Ministeren vil derfor etablere en genopretningsplan, så regionerne overholder reglerne.

I alt fem initiativer er med i den plan, som ministeren fredag har præsenteret.

Initiativerne omfatter blandt andet faglig gennemgang af ventetider til kræftbehandling i alle regioner, en forstærket regeloverholdelse og en forstærket indberetning