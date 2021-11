Inden længe slår Amager Vaccinationscenter i Region Hovedstaden dørene op for vaccination af de 5-11-årige.

Det sker efter, at Det Europæiske Lægemiddelsagentur, EMA, og Sundhedsstyrelsen anbefalede at benytte coronavaccinen fra Pfizer til at vaccinere børn mellem 5 og 11 år, fredag.

Men i første omgang kommer børnevaccinationen i Region Hovedstaden kun til at foregå i vaccinationscenteret på Amager.

Her er medarbejderne i øjeblikket i fuld sving med at gøre klinikken tiptop, således det kan blive en god og tryg oplevelse for børnene. Det fortæller Helene Bliddal Døssing, der er vicedirektør i Akutberedskabet, i en pressemeddelelse.

Skal dit barn vaccineres mod corona?

»Når forældrene har besluttet, at deres barn skal vaccineres, så kan de trygt komme ned til os og være forvisset om, at vaccinationen bliver en god og rolig oplevelse,« siger hun og fortsætter:

»Vi samler alle de medarbejdere, som har børnekompetencer, for eksempel sundhedsplejersker. De er vant til at samarbejde med børn, og det er dem, som tager hånd om børnene og sørger for, at det bliver en god oplevelse for både børn og voksne.

FAKTA OM VACCINATION AF DE 5-11 ÅRIGE I Region Hovedstaden er der ca. 138.000 børn i aldersgruppen 5 – 11 år, som vil blive inviteret til vaccination. De ældste i gruppen inviteres først.

Fra 5. december vil seks af regionens vaccinationscentre være klar til at vaccinere børn.

Der vil blive reserveret specielle tider til børnene på vaccine.dk.

Børn skal altid komme til vaccination sammen med forældre eller værge. Kilde: Region Hovedstaden.

På Amager Vaccinationscenter sørger personalet blandt andet for at tage sig god tid til at tale med barnet inden det lille prik, og så er planen, at de vil indrette klinikken hyggeligt og børnevenligt, så oplevelsen kan blive ekstra god.

»Det bliver helt udramatisk. Og skulle der opstå en krise, hvor mor og far ikke kan trøste, så kan vi tilbyde en ’timeout’ eller eventuelt en tid en anden dag. Og under alle omstændigheder en lille belønning,« forklarer Helene Bliddal Døssing.

Hun afslutter desuden med ordene om, at ingen børn vil blive vaccineret mod deres vilje.

Børn fra Region Hovedstaden kan modtage deres første vaccine fra søndag den 28. november på vaccineklinikken på Amager.