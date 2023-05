Tirsdag aften kom det frem, at der er så mange fejl i en redegørelse om kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital, at der skal laves en ny.

Og det er ikke tilfredsstillende ifølge regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

»Kræftsagen er en skandale i sin helhed – og at vi ikke har fået de rigtige oplysninger er en del af den skandale,« siger han til B.T. og fortsætter.

»Især fordi det er gået ud over alvorligt syge mennesker.«

Efter det i marts kom frem, at 313 tarmkræftpatienter har ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital, har direktionen (regionens øverste ledelse, red.) i Region Midtjylland haft ansvaret for at udarbejde en redegørelse over det kritisable forløb.

Og det er altså den redegørelse, der nu skal laves om på grund af alt for mange fejl.

Hvordan kan det ske, at der er så mange fejl i en sag, der er så alvorlig?

»Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er klart, at direktionen har forventet, at det er de rigtige oplysninger, de har modtaget fra Aarhus Universitetshospital – og der må vi bare konstatere, at det ikke har været alle oplysninger, der har været korrekte,« siger Kühnau.

»Det er rigtig ærgerligt, og jeg har fra starten lagt vægt på, at alt skulle frem i lyset og, at der blev tegnet et sandfærdigt billede. Det har så vist sig, at have været værre end, vi havde troet – og det er langt fra tilfredsstillende.«

Regionrådsformanden fortæller videre, at man hos Region Midtjylland tager – og allerede har taget – sagen meget alvorligt.

Senest med afskedigelsen af to direktører på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg og Claus Thomsen, som B.T. dog har kunnet afsløre fik gyldne håndtryk med på vejen ud af hospitalsdøren.

Det er en grundig advokatredegørelse ud fra både dokumenter og korrespondancer, der ifølge Anders Kühnau, har snuset sig frem til de mange fejl i redegørelsen.

Fejl, som at der for eksempel kun fremgik 13 ud af de i alt 313 kræftforløb, der er blevet håndteret forkert på hospitalet, i redegørelsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kræftens Bekæmpelse, men det har tirsdag aften ikke været muligt.