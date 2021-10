En ny redegørelse blotlægger omfattende snyd på Søndervangskolen i Aarhus og modsiger ledelsen.

Redegørelsen som Børn og Ungeforvaltningen har udarbejdet konstaterer nemlig, at alle skolens elever fik forlænget læsetid til afgangseksamen i 2016.

Skolens ledelse har ellers tidligere hævdet, at det ikke kunne udelukkes, at enkelte elever fik for meget tid ved afgangseksamen i 2016. Det skriver Politiken, der har fået aktindsigt i redegørelsen, der blandt andet skal undersøge tidligere anklager om snyd med eksamen i 2016 og 2017.

I redegørelsen fremgår det blandt andet, at alle eleverne fik 45 minutter til læseprøven ved afgangseksamen i stedet for 30 som alle andre elever. Ved prøverne er det ellers kun elever med særlige vanskeligheder, der kan tildeles ekstra tid.

Forkvinden for Børn og Unge-udvalget, Eva Borchorst Mejertz, mener, at Rådmanden skal komme med en forklaring.

»Jeg står tilbage med mange spørgsmål, herunder, hvorfor forvaltningen og Thomas Medom ikke har gjort os og offentligheden opmærksom på de fejl, der er foregået på skolen. Det ville jeg gerne have været orienteret om, for vi kan jo ikke regne med skolens karakterer i 2016 og 2017. Hvorfor fik vi ikke noget at vide?«, siger Eva Borchorst Mejnertz til mediet.

Politiken har spurgt skolelederen Rani Hørlyck om et interview, men hun har ikke haft mulighed for at medvirke i artiklen, skriver mediet. Rådmanden Thomas Medom er ikke vendt tilbage på henvendelsen inden avisens deadline, skriver Politiken.